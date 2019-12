Умерла Мари Фредрикссон – вокалистка известной шведской группы Roxette

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Солистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62 году жизни, сообщает газета Expressen со ссылкой на менеджера певицы Мари Димберг.

"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас", — говорится в заявлении Димберг.

По ее словам, Фредрикссон умерла в своей квартире после продолжительной болезни. Как сообщает издание Dagens Nyheter, певица долгие годы боролась с раком.

AP Photo / Hermann J. Knippertz Шведская певица Мари Фредрикссон из поп-группы Roxette

Мари получила всемирную известностью благодаря участию в группе Roxette. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний в 2013 году.

Песни Roxette звучат во многих известных фильмах. Так, композиция It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted) вошла в саундтрек к голливудскому фильму "Красотка" (Pretty Woman, 1990).

Позднее появилось еще множество популярных композиций, в том числе Listen To Your Heart, Spending My Time.