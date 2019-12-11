Гигантскую пиццу приготовят в Ташкенте - куда бежать

Любители пиццы и сыра смогут полакомиться самыми разнообразными блюдами уже завтра. Также гостей фестиваля ждет развлекательная программа.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Уже с завтрашнего дня в Ташкенте можно будет отведать самую вкусную и большую пиццу в городе, сообщает "Даракчи".

12, 13 и 14 декабря в парке Tashkent City пройдет Фестиваль сыра и пиццы.

"Многочисленные производители представят свою продукцию для настоящих любителей сыра, пиццерии порадуют публику разными видами пицц", - говорится в сообщении.

А вот 14 декабря посетители смогут попробовать гигантскую пиццу.

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На фестивале гостей парка будут развлекать лучшие диджеи и уличные музыканты, выступят детские музыкальные коллективы и команды КВН, пройдет "химическое шоу", различные конкурсы и развлекательные акции, детей у елки будут веселить аниматоры.