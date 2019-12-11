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Неаполитанская пицца

Гигантскую пиццу приготовят в Ташкенте - куда бежать

© Flickr / Thomas Duesing
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191211/12988271/Gigantskuyu-pitstsu-prigotovyat-v-Tashkente-kuda-bezhat.html

Любители пиццы и сыра смогут полакомиться самыми разнообразными блюдами уже завтра. Также гостей фестиваля ждет развлекательная программа.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Уже с завтрашнего дня в Ташкенте можно будет отведать самую вкусную и большую пиццу в городе, сообщает "Даракчи".

12, 13 и 14 декабря в парке Tashkent City пройдет Фестиваль сыра и пиццы.

"Многочисленные производители представят свою продукцию для настоящих любителей сыра, пиццерии порадуют публику разными видами пицц", - говорится в сообщении.

А вот 14 декабря посетители смогут попробовать гигантскую пиццу.

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На фестивале гостей парка будут развлекать лучшие диджеи и уличные музыканты, выступят детские музыкальные коллективы и команды КВН, пройдет "химическое шоу", различные конкурсы и развлекательные акции, детей у елки будут веселить аниматоры.

Теги:
Культура, сыр, еда, Фестиваль, фестиваль, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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