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Во время съемок фильма

Знаменитый американский телеканал CNBC покажет фильмы об Узбекистане

© Sputnik / РИА Новости
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191212/12994668/Znamenityy-amerikanskiy-telekanal-CNBC-pokazhet-filmy-ob-Uzbekistane.html

Они отражают реформы, происходящие в республике в последние годы в различных сферах, глазами известных зарубежных журналистов. Несколько фильмов также посвящены позитивным изменениям в узбекско-афганских взаимоотношениях.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В эфире американского телеканала СNBC стартовала трансляция шести документальных фильмов, посвященных Узбекистану, пишет UzDaily.

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Киноленты посвящены совершенно разным темам: начиная от реформ в различных сферах (политической, экономической, социальной и культурной), проводимых в республике в последние годы, и заканчивая анализом позитивных изменений в узбекско-афганских отношениях.

Фильмы сняты известным американским журналистом и ведущим Райаном Чилкотом, который специально ради съемок трижды приезжал в Узбекистан и один раз в Афганистан.

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Еще три ленты подготовлены британской кинокомпанией Imotus, которая занимается производством документальных фильмов для CNBC.

"Созданные совместно с узбекскими партнерами – НАЭСМИ и "Узбеккино" - документальные фильмы, мы надеемся, вызовут широкий позитивный резонанс международной общественности и смогут рассказать миру о новом Узбекистане, в том числе о масштабных изменениях в регионе Центральной Азии", - прокомментировал консультант по международным коммуникациям компании Belgrave Europe Фред Харрисон.

По его словам, эти фильмы "показывают международной аудитории реальный Узбекистан".

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Гендиректор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, в свою очередь, подчеркнул: тот факт, что масштабные и значимые преобразование, происходящие в республике, находят отклик за рубежом, не может не радовать.

"Отрадно, что известные зарубежные журналисты и кинематографисты стремятся в Узбекистан, видят и отмечают эти позитивные изменения в своих документальных фильмах, посвященных новому Узбекистану. Мы всегда это приветствовали и в дальнейшем будем оказывать поддержку тем, кто выразит желание говорить о нашей стране", - отметил он.

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Теги:
фильмы, Кино, США, Узбекистан



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