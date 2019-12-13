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Запуск в Узбекистане rebate превратит страну в приоритетную кинолокацию

Госкомитет развития туризма
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191213/13005472/Zapusk-v-Uzbekistane-rebate-prevratit-stranu-v-prioritetnuyu-kinolokatsiyu-.html

Республика впервые приняла участие на одной из крупнейших международных выставок по выбору локаций для предстоящих кинопроектов.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Национальная кинокомиссия Узбекистана впервые принимает участие в международной выставке кинолокаций Focus-Location Guide в Лондоне.  В нынешнем году здесь представлены крупные кинокомпании из более чем 80 стран.

Узбекские киноделегаты представляют свои кинопроекты, а также участвуют в семинарах, мастер-классах, посещают лекции лучших спикеров в отрасли производства кино и телевидения.

Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов
© Sputnik / Алексей Даничев
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На полях выставки представители национальной кинокомиссии провели встречи с коллегами из таких кинокомпаний, как Action Plus Media, A Infinity A Films, Directors Guild of America, Film LBBD. Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, в ходе переговоров были обозначены преимущественные факторы ведения съемок в Узбекистане, а также перспективы совместных проектов. 

"Мы очень рады приветствовать Узбекистан на нашей выставке. Очень заметен прогресс страны в сфере кинотуризма. С запуском системы rebate страна станет большим открытием для западной киноиндустрии. Разнообразие ландшафтов, хорошие специалисты и ввод системы rebate – у страны большой потенциал в сфере кинопроизводства", – отметила Клара Ли, главный менеджер выставки. 

За прошедший год национальная кинокомиссия для продвижения национальных кинолокаций и кинотуризма также участвовала в таких международных киномероприятиях, как European Film Market (Berlinale), Marché Du Film (Festival De Cannes), FILMART (Hong Kong International Film & TV Market), Asian Film Market (Busan IFF), American Film Market, Hainan Island IFF.

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Focus-Location Guide – место встречи производителей кино, телевидения и рекламы, которое уже который год собирает более 200 спикеров и делегатов со всего мира для обмена опытом и предложениями в сфере кинопроизводства. Площадка играет решающую роль в выборе локаций в предстоящих кинопроектах. 

Программа выставки изначально была разработана в консультации с ведущими организациями, включая Британский институт кинематографии, Британскую кинокомиссию, Ассоциацию продюсеров рекламы, Производственную гильдию, Creative Skillset, Союз кинематографических компаний Великобритании, Creative Europe Media Desk UK и Women in Film and TV.

Напомним, в республике в этом году объявлено о внедрении системы рибейта в кино, что подразумевает возврат части (20%. - Прим. ред.) потраченных в стране средств на съемку фильмов.

Теги:
Выставка, проект, Лондон, Узбекистан, Кино, киноиндустрия



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