Запуск в Узбекистане rebate превратит страну в приоритетную кинолокацию

Республика впервые приняла участие на одной из крупнейших международных выставок по выбору локаций для предстоящих кинопроектов.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Национальная кинокомиссия Узбекистана впервые принимает участие в международной выставке кинолокаций Focus-Location Guide в Лондоне. В нынешнем году здесь представлены крупные кинокомпании из более чем 80 стран.

Узбекские киноделегаты представляют свои кинопроекты, а также участвуют в семинарах, мастер-классах, посещают лекции лучших спикеров в отрасли производства кино и телевидения.

На полях выставки представители национальной кинокомиссии провели встречи с коллегами из таких кинокомпаний, как Action Plus Media, A Infinity A Films, Directors Guild of America, Film LBBD. Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, в ходе переговоров были обозначены преимущественные факторы ведения съемок в Узбекистане, а также перспективы совместных проектов.

"Мы очень рады приветствовать Узбекистан на нашей выставке. Очень заметен прогресс страны в сфере кинотуризма. С запуском системы rebate страна станет большим открытием для западной киноиндустрии. Разнообразие ландшафтов, хорошие специалисты и ввод системы rebate – у страны большой потенциал в сфере кинопроизводства", – отметила Клара Ли, главный менеджер выставки.

За прошедший год национальная кинокомиссия для продвижения национальных кинолокаций и кинотуризма также участвовала в таких международных киномероприятиях, как European Film Market (Berlinale), Marché Du Film (Festival De Cannes), FILMART (Hong Kong International Film & TV Market), Asian Film Market (Busan IFF), American Film Market, Hainan Island IFF.

Focus-Location Guide – место встречи производителей кино, телевидения и рекламы, которое уже который год собирает более 200 спикеров и делегатов со всего мира для обмена опытом и предложениями в сфере кинопроизводства. Площадка играет решающую роль в выборе локаций в предстоящих кинопроектах.

Программа выставки изначально была разработана в консультации с ведущими организациями, включая Британский институт кинематографии, Британскую кинокомиссию, Ассоциацию продюсеров рекламы, Производственную гильдию, Creative Skillset, Союз кинематографических компаний Великобритании, Creative Europe Media Desk UK и Women in Film and TV.

Напомним, в республике в этом году объявлено о внедрении системы рибейта в кино, что подразумевает возврат части (20%. - Прим. ред.) потраченных в стране средств на съемку фильмов.