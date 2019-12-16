"Она кусала, но себя не давала": Юлдуз Усманова о Гульнаре Каримовой - видео

По словам Усмановой, у нее нет обиды на Гульнару Каримову, ведь у нее были и смелые стороны, однако заметила, что государство все же ограбили.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Юлдуз Усманова дала интервью для YouTube-канала Intervyu TV, в котором рассказала о заказной песне для Гульнары Каримовой.

На вопрос журналиста, почему в 2013 году она спела песню "Гулисан", а в 2019-м назвала Каримову воровкой, народная артистка Узбекистана ответила, что данная композиция была записана на заказ.

"Я вам скажу кое-что. Песня "Гулисан" была заказной. Вы можете назвать меня обманщицей, но у меня есть музыканты, спросите у них, до скольки мы писали эту песню — до поздней ночи. Песня была написана на заказ. Разве я могла сказать что-то? Здесь у меня были внуки, дочери. Что бы я сказала? Из страны, где меня выгнали. Я бросила все. Кто смог постоять за меня в то время?

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По словам Усмановой, у нее нет обиды на Гульнару Каримову, ведь у нее были и смелые стороны.

"Она кусала, но никому не давала укусить себя. У нее были и такие привычки. Но давайте говорить по факту — государство-то ограбили", - заключили артистка.

Напомним, 12 декабря Юлдуз Усманова отметила свой день рождения и получили много подарков, в числе которых - новенький автомобиль BMW X7.

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Видео с торжества выложила сама артистка в своем Instagram. На кадрах видно, как в дом к певице приехало много родственников, друзей и просто знакомых, которые дарили цветы и начинали танцевать уже у входа.