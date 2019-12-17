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Медиаивент Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути

Яркие танцы и вкусный плов: чем удивили узбекистанцы в Токио

Культурное Наследие Узбекистана
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191217/13030718/Yarkie-tantsy-i-vkusnyy-plov-chem-udivili-uzbekistantsy-v-Tokio.html

Японские гости с удовольствием танцевали под зажигательную узбекскую музыку, завороженно следили за танцами узбекских исполнительниц и испытали восторг от традиционного узбекского блюда – плова.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Токио завершился медиаивент "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути".

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В мероприятии приняли участие более 230 представителей госорганов, научно-исследовательских кругов, общественности и СМИ из Японии.

Ярким, завершающим аккордом стал торжественный вечер в токийском отеле Imperial.

В рамках вечернего медиаивента Узбекистан презентовал два документальных фильма: "Шелковые струны" и "Волшебство узбекского танца". Также перед японскими гостями выступила известная дутаристка, победительница Международного конкурса "Шош Маком" Мащю Комадзаки и исполнительница узбекских народных танцев Айко Такеучи.

  • Медиаивент Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути
    Медиаивент "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути"
    Культурное Наследие Узбекистана
  • Медиаивент Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути
    Медиаивент "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути"
    Культурное Наследие Узбекистана
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Культурное Наследие Узбекистана
Медиаивент "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути"
"Именно через национальные обычаи, гастрономические традиции можно наиболее полно узнать культуру другой страны. Мне отрадно отметить, что древняя и богатейшая культура Узбекистана объединяет всех гостей мероприятия. Оно представляет особую значимость в качестве демонстрации реформ, проводимых президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, направленных на широкое международное сотрудничество в разных сферах общественной жизни, стремление популяризовать и презентовать богатейшие традиции узбекской культуры на международной арене", - отметил председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

В рамках медиаивента презентована книга о культурном наследии Узбекистана в японских коллекциях - Императорской сокровищнице Сёсоин, Музее Михо, Музее Евразийской культуры в Йокогаме, Музее Рюкоку, Музее культурного наследия в Тэнри, Музее искусств Ближнего Востока города Окаяма и Хиросимском префектуральном музее искусств.

Медиаивент Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути
Культурное Наследие Узбекистана
Медиаивент "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути"

Гостям также провели мастер-класс по росписи традиционной риштанской керамики. Занятие провел член Академии художеств Узбекистана Шарофиддин Юсупов, которого на родине называют "Паганини из Риштана".

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Важными событиями вечера также стали Международная научная конференция "Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути" и открытие выставки, посвященной японскому исследователю и археологу Като Кюдзо.

"Процветание Узбекистана – задача не только одной страны, но это важно для всего мира. Это происходит в непростое для мировой геополитики время. В Узбекистане практически все владеют несколькими языками. Узбекистан – это плавильный котёл многих наций, народностей и культур, и именно такое многообразие сегодня требуется для современного мира. От всего сердца я желаю Узбекистану дальнейшего процветания!" - сказал в интервью первый посол Японии в Узбекистане Магосаки Укеру.

Особое внимание на мероприятии было уделено научно-культурному сотрудничеству между странами. Депутат нижней палаты парламента Японии Накамура Хироюки отметил, что официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию послужит укреплению и дальнейшему развитию отношений между двумя странами, в том числе в гуманитарной сфере.

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Теги:
Культура, Япония, Узбекистан



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