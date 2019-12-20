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Узбекская певица Севара

Севара выступит в Ташкенте уже в эти выходные

Sevara Nazarkhan
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191220/13058444/Sevara-vystupit-v-Tashkente-uzhe-v-eti-vykhodnye.html

В программе на суд зрителей представят как известные, так и новые композиции в наиболее масштабном звучании симбиоза оркестра, хора и группы певицы.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Севара Назархан выступит в Humo Arena 21-22 декабря, сообщает пресс-служба.

Концерты состоятся при участии Молодежного симфонического оркестра Узбекистана под управлением заслуженного артиста республики и дирижера Камолиддина Уринбаева и Молодежного хора под руководством доцента ГКУз Юлдуз Хусниддиновой.

"В программе на суд зрителей представят как известные, так и новые композиции в наиболее масштабном звучании симбиоза оркестра, хора и группы певицы", - говорится в сообщении.

Будут исполнены произведения из разных периодов времени и альбомов, записанных в Узбекистане, России и Великобритании.

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Севара Назархан — узбекская поп- и фолк-рок-певица, а также исполнительница традиционной узбекской музыки, композитор. Заслуженная артистка Узбекистана. Родилась в Андижанской области в семье исполнителей узбекской народной музыки. Участвовала в шоу "Голос" и других российских телепроектах.

Теги:
Концерт, музыканты, музыкант, музыка, Культура, шоу-бизнес, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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