Севара выступит в Ташкенте уже в эти выходные

В программе на суд зрителей представят как известные, так и новые композиции в наиболее масштабном звучании симбиоза оркестра, хора и группы певицы.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Севара Назархан выступит в Humo Arena 21-22 декабря, сообщает пресс-служба.

Концерты состоятся при участии Молодежного симфонического оркестра Узбекистана под управлением заслуженного артиста республики и дирижера Камолиддина Уринбаева и Молодежного хора под руководством доцента ГКУз Юлдуз Хусниддиновой.

"В программе на суд зрителей представят как известные, так и новые композиции в наиболее масштабном звучании симбиоза оркестра, хора и группы певицы", - говорится в сообщении.

Будут исполнены произведения из разных периодов времени и альбомов, записанных в Узбекистане, России и Великобритании.

У певицы Севары Назархан нашли знаменитых предков >>

Севара Назархан — узбекская поп- и фолк-рок-певица, а также исполнительница традиционной узбекской музыки, композитор. Заслуженная артистка Узбекистана. Родилась в Андижанской области в семье исполнителей узбекской народной музыки. Участвовала в шоу "Голос" и других российских телепроектах.