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В Узбекистане снимут цикл документальных фильмов, посвященных СНГ

Sputnik / Наталья Селиверстова
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191224/13094746/V-Uzbekistane-snimut-tsikl-dokumentalnykh-filmov-posvyaschennykh-SNG.html

Ожидается, что киноленты расскажут о сотрудничестве республики и стран Содружества в следующем году. Фильмы покажут по государственным каналам стран-участниц СНГ.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Исполнительный комитет СНГ поддержит Узбекистан в создании документальных кинолент, посвященных достижениям и успехам стран Содружества.

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Об этом заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев в ходе встречи с гендиректором "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым в Ташкенте.

Встреча председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева с гендиректором Узбеккино Фирдавсом Абдухаликовым в Ташкенте
"Узбеккино"
Встреча председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева с гендиректором "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым в Ташкенте
"Исполнительный комитет СНГ окажет всемерную поддержку Узбекистану и, в частности, НА "Узбеккино" в реализации этого интересного проекта. Мы открыты к диалогу и готовы помочь и консультациями, и в организационно-логистических вопросах. Это сотрудничество приобретает особую значимость в свете того, что в наступающем году Узбекистан будет председательствовать в СНГ", - сказал Лебедев.

Он также рассказал, какие мероприятия пройдут в 2020-м, как в них смогут поучаствовать узбекские съемочные группы и выразил готовность оказать содействие в переговорах НА "Узбеккино" с межгосударственной телерадиокомпанией "Мир" для налаживания совместной работы над кинофильмами.

"Убежден, что нам удастся на высоком уровне реализовать проект, и осветить основные события будущего года как года председательства Узбекистана в СНГ", - отметил глава "Узбеккино".

В ближайшее время стороны подпишут меморандум о сотрудничестве и перейдут к детальным переговорам по реализации проекта.

Кинокамера на съемочной площадке
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Фильмы расскажут о сотрудничестве Узбекистана и стран СНГ в 2020 году и будут транслироваться по государственным каналам стран-участниц Содружества.

Кроме того, стороны планируют снять 10-минутный документальный фильм для показа на саммите глав государств СНГ, который состоится 16 октября 2020-го в Ташкенте.

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Теги:
съемка, Кино, СНГ, Узбекистан



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