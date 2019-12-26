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Государственные флаги России и Узбекистана

Узбекистан и РФ провели около 100 культурных мероприятий в уходящем году

© Sputnik / Михаил Климентьев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191226/13113935/Uzbekistan-i-RF-proveli-okolo-100-kulturnykh-meropriyatiy-v-ukhodyaschem-godu.html

В частности, в Ташкенте с успехом прошли Дни культуры России и Дни культуры Татарстана, а в Москве — Дни кино Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия в 2019 году провели около 100 мероприятий в рамках двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщил посол РФ в республике Владимир Тюрденев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Москве в Центральном доме кинематографистов открылись Дни узбекского кино в России
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"В 2019 году было проведено порядка 100 мероприятий в сфере культуры — это фестивали, концерты, различные тематические конференции и круглые столы", — сказал Тюрденев на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году и перспективам на следующий.

Посол напомнил, что в Ташкенте с успехом прошли Дни культуры России и Дни культуры Татарстана, а в Москве — Дни кино Узбекистана.

"Мало кто будет спорить, что именно духовная близость наших народов, схожая система ценностей — залог успешного сотрудничества по всем направлениям: от политики до экономики", — отметил дипломат.

Тюрденев также сообщил, что планируется расширять географию гастролей творческих коллективов из России, не ограничиваясь только Ташкентом.

Посол выразил уверенность, что это "станет хорошим подспорьем в популяризации русской культуры и языка в отдаленных регионах республики".

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Теги:
Владимир Тюрденев, Культура, Узбекистан, Россия



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