Узбекистан и РФ провели около 100 культурных мероприятий в уходящем году

В частности, в Ташкенте с успехом прошли Дни культуры России и Дни культуры Татарстана, а в Москве — Дни кино Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия в 2019 году провели около 100 мероприятий в рамках двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщил посол РФ в республике Владимир Тюрденев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В 2019 году было проведено порядка 100 мероприятий в сфере культуры — это фестивали, концерты, различные тематические конференции и круглые столы", — сказал Тюрденев на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году и перспективам на следующий.

Посол напомнил, что в Ташкенте с успехом прошли Дни культуры России и Дни культуры Татарстана, а в Москве — Дни кино Узбекистана.

"Мало кто будет спорить, что именно духовная близость наших народов, схожая система ценностей — залог успешного сотрудничества по всем направлениям: от политики до экономики", — отметил дипломат.

Тюрденев также сообщил, что планируется расширять географию гастролей творческих коллективов из России, не ограничиваясь только Ташкентом.

Посол выразил уверенность, что это "станет хорошим подспорьем в популяризации русской культуры и языка в отдаленных регионах республики".