Умерла Галина Волчек

Ранее директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что Волчек доставлена с воспалением легких в Боткинскую больницу. В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в театре. Народной артистке СССР было 86 лет.

"Галина Волчек скончалась в Москве", — сказал собеседник агентства.

Ранее директор театра Игорь Попов сообщил, что Волчек доставлена с воспалением легких в Боткинскую больницу, ее состояние стабильное.

В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.

Галина Борисовна Волчек — актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Сцена из спектакля театра "Современник" — "Баллада о невеселом кабачке". Актриса Галина Волчек, 1967 год

В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых — "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Главный режиссер московского театра "Современник" Галина Волчек, 2003 год

В прошлом году народная артистка СССР отметила юбилей, с праздником ее лично поздравил президент России Владимир Путин.

В 2017-м глава государства вручил Галине Волчек медаль "Герой Труда Российской Федерации".