22:51 26 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек

Умерла Галина Волчек

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1311/40/13114081.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191226/13114115/Umerla-Galina-Volchek.html

Ранее директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что Волчек доставлена с воспалением легких в Боткинскую больницу. В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в театре. Народной артистке СССР было 86 лет.

"Галина Волчек скончалась в Москве", — сказал собеседник агентства.

Ранее директор театра Игорь Попов сообщил, что Волчек доставлена с воспалением легких в Боткинскую больницу, ее состояние стабильное.

В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.

Галина Борисовна Волчек — актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

© Sputnik / Анатолий Гаранин
Сцена из спектакля театра "Современник" — "Баллада о невеселом кабачке". Актриса Галина Волчек, 1967 год

В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых — "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя. 

Главный режиссер московского театра Современник Галина Волчек, 2003 год
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Главный режиссер московского театра "Современник" Галина Волчек, 2003 год

В прошлом году народная артистка СССР отметила юбилей, с праздником ее лично поздравил президент России Владимир Путин.

В 2017-м глава государства вручил Галине Волчек медаль "Герой Труда Российской Федерации".

© Sputnik / Владимир Вяткин
Художественный руководитель московского "Современника" Галина Волчек на праздновании юбилея театра в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" на Триумфальной площади в Москве, 2016 год
Теги:
Россия, Культура, Театр, Московский театр "Современник", Москва, Галина Волчек



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира
Официальный представитель МИД России в желетке Sputnik
Мария Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония — видео
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться