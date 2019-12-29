"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов

Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.
От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть
Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.
От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.
Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций.
Стороны обсудили создание высокотехнологичных производств на территории республики в соответствии с международными стандартами качества и экологичности.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik