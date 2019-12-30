В Ташкенте реконструируют особняк князя Романова

Проект включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Реконструкция расположенного в Ташкенте особняка великого князя Николая Романова, внука российского императора Николая I, начнется во второй половине 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства культуры Узбекистана.

По словам собеседника агентства, проект реконструкции включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны.

Представитель министерства сообщил, что, в соответствии с документом, во втором квартале 2020 года международные эксперты, в том числе из России, а также специалисты ЮНЕСКО изучат особняк.

"Будет подготовлен план по реконструкции и административному управлению особняком, резиденцию передадут от МИД Узбекистана Министерству культуры", — добавили в Минкультуры.

Также в особняк планируется передать часть его коллекции, которая сейчас хранится в фондах Государственного музея искусства Узбекистана.

Одноэтажная резиденция князя Романова была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877-м и прожившего там до самой смерти в 1918 году.

После революции и Гражданской войны часть коллекции резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов — Дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана.