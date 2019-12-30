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Реставрация декоративных элементов

В Ташкенте реконструируют особняк князя Романова

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191230/13136860/V-Tashkente-rekonstruiruyut-osobnyak-knyazya-Romanova.html

Проект включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Реконструкция расположенного в Ташкенте особняка великого князя Николая Романова, внука российского императора Николая I, начнется во второй половине 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства культуры Узбекистана.

Выставочный зал в Ташкенте
© Foto : Илья Буяновский
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По словам собеседника агентства, проект реконструкции включен в программу совершенствования деятельности музеев в республике в 2020-2021 годах, утвержденную правительством страны.

Представитель министерства сообщил, что, в соответствии с документом, во втором квартале 2020 года международные эксперты, в том числе из России, а также специалисты ЮНЕСКО изучат особняк.

"Будет подготовлен план по реконструкции и административному управлению особняком, резиденцию передадут от МИД Узбекистана Министерству культуры", — добавили в Минкультуры.

Также в особняк планируется передать часть его коллекции, которая сейчас хранится в фондах Государственного музея искусства Узбекистана.

Одноэтажная резиденция князя Романова была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877-м и прожившего там до самой смерти в 1918 году.

После революции и Гражданской войны часть коллекции резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов — Дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана.

Теги:
Министерство культуры Узбекистана, Узбекистан, реконструкция, история, Культура, Ташкент



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