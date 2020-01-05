Телерадиокорпорация Китая планирует снять кино об Узбекистане

Съемки документального фильма, посвященного сотрудничеству между двумя странами в рамках инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", пройдут на территории двух стран.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. О намерении специалистов из Китая снять документальный фильм об Узбекистане рассказали на встрече в посольстве Узбекистана с участием генерального директора международного телеканала "CGTN на русском" Центральной телерадиокорпорации Китая Дин Юна, сообщает правительственный портал.

Съемки документального фильма, посвященного сотрудничеству между двумя странами в рамках инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", пройдут на территории Узбекистана и КНР.

По предварительному сценарию, кинолента раскроет богатое историко-культурное наследие Узбекистана и Китая вдоль Великого шелкового пути, многовековые отношения между двумя народами, а также современное состояние и перспективы узбекско-китайского стратегического партнерства.

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Для этого съемочная группа "CGTN на русском" планирует в феврале-марте 2020 года посетить Ташкент, Бухару, Самарканд, Хиву и другие древние города Узбекистана, которые славятся своими уникальными достопримечательностями.

Ожидается, что фильм длительностью 60 минут будет транслироваться в Китае и Узбекистане на китайском, узбекском, русском и английском языках.