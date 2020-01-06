Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме удостоился победы в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус", сообщается на сайте проекта. Актеры Том Хэнкс и Эллен Дедженерес были удостоены почетной награды.

В номинации "Лучший драматический фильм" победу одержала лента Сэма Мендеса "1917".

Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме удостоился победы в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".

А также 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" одержал победу в номинации "Лучший сценарий".

Полный список победителей выглядит следующим образом:

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• Лучший драматический фильм — "1917";

• Лучшая комедия или мюзикл — "Однажды в… Голливуде";

• Лучший актер в драматическом фильм — Хоакин Феникс / "Джокер";

• Лучшая актриса в драматическом фильме — Рене Зеллвегер / "Джуди";

• Лучший актер в комедии или мюзикле — Тэрон Эджертон / "Рокетмэн";

• Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Аквафина / "Прощание";

• Лучший актер второго плана — Брэд Питт / "Однажды в… Голливуде";

• Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн / "Брачная история";

• Лучший режиссер — Сэм Мендес / "1917";

• Лучший сценарий — "Однажды в… Голливуде";

• Лучший фильм на иностранном языке — "Паразиты";

• Лучший анимационный фильм — "Потерянное звено";

• Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир / "Джокер";

• Лучшая песня — (I'm Gonna) Love Me Again / "Рокетмэн";

Afisha.uz Объявлены лауреаты 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"

• Лучший драматический сериал — "Наследники";

• Лучший комедийный сериал — "Дрянь";

• Лучший актер в драматическом сериале — Брайан Кокс / "Наследники";

• Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман / "Корона";

• Лучший актер в комедийном сериале — Рами Юссеф / "Рами";

• Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж / "Дрянь";

• Лучший телефильм или мини-сериал — "Чернобыль";

• Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Расселл Кроу / "Самый громкий голос";

• Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Мишель Уильямс / "Фосси/Вердон";

• Лучший актер второго плана на ТВ — Стеллан Скарсгард / "Чернобыль";

• Лучшая актриса второго плана на ТВ — Патриша Аркетт / "Притворство";

• Почетный Золотой глобус — Том Хэнкс;

• Почетная награда за заслуги в ТВ — Эллен Дедженерес.