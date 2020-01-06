Объявлены лауреаты 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус", сообщается на сайте проекта. Актеры Том Хэнкс и Эллен Дедженерес были удостоены почетной награды.
В номинации "Лучший драматический фильм" победу одержала лента Сэма Мендеса "1917".
Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме удостоился победы в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".
А также 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" одержал победу в номинации "Лучший сценарий".
Полный список победителей выглядит следующим образом:
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• Лучший драматический фильм — "1917";
• Лучшая комедия или мюзикл — "Однажды в… Голливуде";
• Лучший актер в драматическом фильм — Хоакин Феникс / "Джокер";
• Лучшая актриса в драматическом фильме — Рене Зеллвегер / "Джуди";
• Лучший актер в комедии или мюзикле — Тэрон Эджертон / "Рокетмэн";
• Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Аквафина / "Прощание";
• Лучший актер второго плана — Брэд Питт / "Однажды в… Голливуде";
• Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн / "Брачная история";
• Лучший режиссер — Сэм Мендес / "1917";
• Лучший сценарий — "Однажды в… Голливуде";
• Лучший фильм на иностранном языке — "Паразиты";
• Лучший анимационный фильм — "Потерянное звено";
• Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир / "Джокер";
• Лучшая песня — (I'm Gonna) Love Me Again / "Рокетмэн";
• Лучший драматический сериал — "Наследники";
• Лучший комедийный сериал — "Дрянь";
• Лучший актер в драматическом сериале — Брайан Кокс / "Наследники";
• Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман / "Корона";
• Лучший актер в комедийном сериале — Рами Юссеф / "Рами";
• Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж / "Дрянь";
• Лучший телефильм или мини-сериал — "Чернобыль";
• Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Расселл Кроу / "Самый громкий голос";
• Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Мишель Уильямс / "Фосси/Вердон";
• Лучший актер второго плана на ТВ — Стеллан Скарсгард / "Чернобыль";
• Лучшая актриса второго плана на ТВ — Патриша Аркетт / "Притворство";
• Почетный Золотой глобус — Том Хэнкс;
• Почетная награда за заслуги в ТВ — Эллен Дедженерес.