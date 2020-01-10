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Саида Мирзиёева рассказала о выставке Узбекистана в Лувре

Саида Мирзиёева рассказала о выставке Узбекистана в Лувре

Instagram/saida_mirziyoeva
Культура
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Для данной выставки легендарный музей выделит места для 310 экспонатов в залах временной экспозиции.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В 2021 году в Лувре будет организована выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, об этом сообщила Саида Мирзиёева в своем Instagram.

Проект будет реализован совместно с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры.

"В ходе сегодняшнего визита в Лувр мы встретились с директором музея господином Жан-Люком Мартинесом и обсудили с ним организационные вопросы", - написала Саида.

Для выставки музей выделит места для 310 экспонатов в залах временной экспозиции.

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Публикация от Saida Mirziyoyeva (@saida_mirziyoyeva)

Выставка, которая продлится с октября 2021 года по февраль 2022-го, впервые соберет и представит в одном месте лучшие образцы искусства и культуры Узбекистана, хранящиеся ныне в различных уголках мира.

Календарь культурных событий на 2020 год впервые опубликован в Узбекистане >>

Напомним, Госкомтуризма Узбекистана совместно с профильными ведомствами подготовил календарь культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятий на 2020 год.

Теги:
традиции, культурное наследие, Выставка, искусство, Культура, Саида Мирзиёева, Узбекистан, Узбекистан, Париж, Франция, Франция, Лувр



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