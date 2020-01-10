Саида Мирзиёева рассказала о выставке Узбекистана в Лувре

Для данной выставки легендарный музей выделит места для 310 экспонатов в залах временной экспозиции.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В 2021 году в Лувре будет организована выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, об этом сообщила Саида Мирзиёева в своем Instagram.

Проект будет реализован совместно с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры.

"В ходе сегодняшнего визита в Лувр мы встретились с директором музея господином Жан-Люком Мартинесом и обсудили с ним организационные вопросы", - написала Саида.

Для выставки музей выделит места для 310 экспонатов в залах временной экспозиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saida Mirziyoyeva (@saida_mirziyoyeva) 9 Янв 2020 в 7:44 PST

Выставка, которая продлится с октября 2021 года по февраль 2022-го, впервые соберет и представит в одном месте лучшие образцы искусства и культуры Узбекистана, хранящиеся ныне в различных уголках мира.

Календарь культурных событий на 2020 год впервые опубликован в Узбекистане >>

Напомним, Госкомтуризма Узбекистана совместно с профильными ведомствами подготовил календарь культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятий на 2020 год.