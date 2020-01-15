Малазийское ТВ планирует снять 10-серийный фильм об Узбекистане

Многосерийный документальный фильм об Узбекистане будет транслироваться на телеканалах TV1 и TV2 в рамках программы Syahadah в апреле-мае 2020 года во время месяца Рамадан.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Куала-Лумпуре обсудили вопросы съемок совместного документального фильма об Узбекистане, сообщает пресс-служба МИДа.

Генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов обговорил с руководством Государственной телерадиокомпании Малайзии (RTM) механизмы и организационные моменты совместного узбекско-малазийского проекта по производству многосерийной туристической программы о странах ЦА GLOB.

Также руководство RTM сообщило о заинтересованности в создании 10-серийного документального фильма об Узбекистане с последующей демонстрацией на телеканалах TV1 и TV2 в рамках программы Syahadah в апреле-мае 2020 года во время месяца Рамадан.