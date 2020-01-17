Цветы от президента: в Узбекистане с успехом прошло первое ледовое шоу

Sputnik Узбекистан узнал у организатора дебютного спектакля, кто и как его создал, и как удалось привезти ледовое шоу в теплую страну, в которой нет ажиотажа вокруг зимних видов спорта.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Недавно в узбекской столице показали первое в стране ледовое шоу. Русский балет на льду под музыку гениального Чайковского, талантливые российские фигуристы и певцы, постановка от хореографа, работавшего с олимпийскими чемпионами - все это покорило узбекского зрителя. В ташкентском ледовом комплексе Humo Arena состоялось пять аншлагов, которые посетило в общей сложности 20 тысяч зрителей.

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Sputnik Узбекистан узнал у организатора дебютного спектакля, кто и как его создал, и как удалось привезти ледовое шоу в теплую страну, в которой нет ажиотажа вокруг зимних видов спорта.

Звездная команда и новогодняя тема

Команда ледового спектакля – творческое объединение, которое уже реализовало несколько довольно громких и красивых проектов на льду: "Фиксики на льду. Большая игра", "Шоу олимпийских чемпионов" на льду природного озера в городе Доброград и другие.

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В этом году организаторы выбрали для ледового спектакля самую новогоднюю тему: "Настоящий Щелкунчик" по мотивам сказки Гофмана. Это русский балет, поставленный в 1892 году на музыку П.И. Чайковского. Уже более века балет популярен во многих театрах мира, фигуристы часто используют эту музыку в своих программах, а продюсеры ледовых шоу любят переносить историю Щелкунчика на лед.

"Щелкунчик" – потрясающая сказка, символ Нового года и Рождества, понятная и горячо любимая в странах не только Европы, но и Азии", – рассказал Sputnik Узбекистан креативный продюсер и режиссер шоу Станислав Корчевский.

Он уточнил, что в спектакле катались солисты мировых ледовых шоу и действующие спортсмены, члены сборной России по фигурному катанию. Хореограф-постановщик спектакля – молодой, но очень талантливый фигурист Никита Михайлов. За годы работы он создал более 15 спектаклей на льду, среди которых постановки для чемпионов и призеров Олимпийских игр (Евгений Плющенко, Елена Бережная, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Петр Чернышов).

Специально для "Настоящего Щелкунчика" композиторы создали шесть авторских песен и 20 инструментальных композиций самых разных популярных жанров. Озвучивали спектакль популярные артисты, среди которых звезда мюзиклов Теона Дольникова и участница шоу "Голос" Мариам Мерабова.

Узбекский зритель оказался в восторге от российских фигуристов

Спектакль про Щелкунчика показали в нескольких городах России и Прибалтике, а потом коллектив пригласили в Ташкент – выступить в ледовом дворце Humo Arena. Напомним, этот спортивный комплекс открылся в столице Узбекистана весной прошлого года. На торжественном концерте в честь данного события выступили фигуристы с мировыми именами – олимпийские чемпионы и чемпионы мира разных лет (Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас).

"Мы с радостью приняли приглашение. Это большая честь, ведь для Узбекистана наш "Настоящий Щелкунчик" – первый ледовый спектакль в стране, а Humo Arena – суперновая и современная площадка", – говорит Станислав Корчевский.

Правда, продюсер признался, что были трудности с согласованием мероприятия, ведь во время визита ледового коллектива шли игры Высшей хоккейной лиги. После длительных переговоров удалось договориться со всеми инстанциями и успешно разделить площадку с хоккеем.

По словам Корчевского, везти в Узбекистан первое шоу было очень почетно и в то же время волнительно.

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"Мы не могли предугадать реакцию публики в стране, где фигурное катание не так развито, как в России. Но уже с первым представлением стало ясно, что зрители разбираются в основах фигурного катания и им нравится результат нашей работы. Публика активно реагировала на элементы, внимательно следила за сюжетом и переживала за судьбу главных героев. Ее поддержка очень помогла артистам. Ташкент – последний город тура, у артистов поднакопилась усталость, но такой прием вдохновил их и придал сил. Все ребята катались на одном дыхании, а публика коллективно скандировала "Спасибо!" в конце каждого представления", – рассказал продюсер.

Он вспомнил еще один приятный момент: на одном из показов всем фигуристам подарили цветы. Оказалось, что это была благодарность семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая увидела спектакль вживую и осталась в восторге.

После успешного дебюта в Ташкенте организаторы планируют привозить туда новые постановки. Возможно, уже в этом году. Также продюсер "Настоящего Щелкунчика" обещал проработать возможность участия узбекских фигуристов в открытии своих спектаклей на катке Humo Arena.