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В Узбекистане вновь пройдет конкурс "Знаешь ли ты историю России?"

© Sputnik / Сергей Гунеев
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К участию в конкурсе допускаются граждане Узбекистана в возрасте от 14 до 19 лет. Победители получат возможность побывать в России.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. На территории Узбекистана вновь пройдет конкурс "Знаешь ли ты историю России?". Его организатором выступит представительство Россотрудничества в республике.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Цель мероприятия – раскрыть творческие способности молодого поколения и поддержать интерес к русской словесности и истории.

Главный приз – поездка в Россию по программе "Здравствуй, Россия!".

Конкурс пройдет в два этапа. Для участия в первом туре учащимся необходимо будет подготовить конкурсную работу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней нужно будет рассказать о герое, призванном из Узбекистана на фронт в военные годы.

С требованиями к работе можно ознакомиться на сайте конкурса.

Ее необходимо прислать или принести лично в период с 15 января по 14 февраля.

Мероприятие бесплатное. Поучаствовать в нем могут граждане Узбекистана в возрасте от 14 до 19 лет.

Организаторы также обратили внимание, что работы победителей прошедшего ранее конкурса и участников программы "Здравствуй, Россия!" рассматриваться не будут.

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Теги:
Конкурс, Узбекистан, история, Россия



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