Хореографические школы-интернаты займутся отбором на местах и профессиональной ориентацией молодежи, обладающей талантом в танцевальном искусстве.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане создадут Государственную академию хореографии на базе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии, информирует Norma.uz.

"Основные задачи академии — подготовка бакалавров и магистров по танцевальному искусству, привлечение к этому процессу ведущих специалистов сферы, а также налаживание обучения молодежи за рубежом и проведение научно-творческих работ на местные и международные гранты", - говорится в сообщении.

Известно, что Республиканская специализированная школа хореографии будет преобразована в Республиканскую специализированную школу-интернат хореографии, которая разместится в Яккасарайском районе Ташкента на улице Юсуфа Хос Хожиба, 31.

При академии хореографии с 2021/2022 учебного года в Бухаре, Карши, Намангане и Ургенче создадут специализированные начальные школы-интернаты танцевального искусства.

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Хореографические школы-интернаты займутся отбором на местах и профессиональной ориентацией молодежи, обладающей талантом в танцевальном искусстве.

В образовательный процесс школ-интернатов будут внедряться современные педагогические технологии и научные достижения в области культуры и искусства.

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