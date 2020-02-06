В Узбекистане снимут фильм о самой большой в мире рукописи Авиценны

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. НА "Узбеккино" и Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана при поддержке посольства Италии в Узбекистане реализует ряд проектов, среди которых – издание факсимиле и фильма о самой большой рукописи Авиценны, хранящейся в библиотеке Болонии. Об этом редакции Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе НА "Узбеккино".

В офисе проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" состоялась встреча генерального директора НА "Узбеккино", председателя правления Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавса Абдухаликова и посла Италии в Узбекистане Андрео Бертоцци.

На встрече были обсуждены вопросы по созданию документальных фильмов и книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", посвященных собраниям Италии, а также факсимильных изданий.

"Мы готовы оказать всяческую поддержку такому масштабному проекту и в ближайшее время обратимся в музеи Италии для установления контактов с ведущими учеными и востоковедами, – отметил Андрео Бертоцци. – Думаю, специалисты данных учреждений будут рады стать партнерами проекта, наладить более тесные связи с узбекскими учеными и выступить авторами новых книг-альбомов".

Вместе с этим на встрече анонсировали планы по проведению медиаивентов в Италии.

"В новом году мы намерены издать новые книги, а также снять документальные фильмы о наших великих предках, в числе которых Абу Али ибн Сина, – отметил генеральный директор "Узбеккино". – К примеру, весной мы планируем совместный проект с Британской студией Clan Production по созданию документального фильма об Авиценне для телеканала BBC. Также будет проведена работа по изданию фотоальбома и фильма о всех известных рукописях Авиценны, хранящихся в различных собраниях и библиотеках мира. Этот проект будет реализовываться совместно с Парижской Ассоциацией "Авиценна-Франция" при поддержке международной компании Eriell Group. Что же касается издания факсимиле одной из самых больших рукописей Авиценны, то проект будет реализован совместно с нашими партнерами – одним из самых лучших издательских домов Европы Mueller&Schindler и представлен в рамках предстоящих медиаивентов проекта".