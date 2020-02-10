Россия глазами скитальца: в Бухаре открылась выставка Мавлона Буронова

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Бухарском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова. Там представлено тридцать его картин и порядка двадцати миниатюр.

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

Буронов учился живописи в родной Бухаре, а также в Санкт-Петербурге и Ташкенте. Его работы — синтез восточных и западных художественных традиций. Благодаря этому, отмечают искусствоведы, его "почерк" узнаваем.

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

"В живописи Мавлон Буронов прибегает к разнообразной палитре сюжетных линий, вдохновением которым служат обычные люди в той или иной жизненной ситуации, — говорит искусствовед Рано Эшанкулова. — Он все время ищет себя. В его творчестве прослеживается свободное мышление, связь с природой. Через разнообразие красок он изображает мечты и желания, противоречия и преграды - все то, что является неотъемлемой частью человеческой жизни".

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

Жизнь художника, как и его картины, многогранна. Несмотря на то что он признанный живописец, выставки работ которого проходили, помимо Узбекистана, в России и Казахстане, Мавлону Буронову приходится периодически пополнять ряды трудовых мигрантов.

"С 2006 года езжу на сезонные заработки в Россию, в основном в Московскую область, — рассказывает Буронов. — В свободное время выезжаю на пленэры, пишу пейзажи, портреты. Иногда — прямо на рабочем месте, когда есть возможность. Люди приходят, видят, покупают, заказывают. В этом году планирую поехать в Питер, нашел там однокурсников, у которых своя галерея".

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

Новые полотна появлялись в Ступино, Подольске, Орехово-Зуеве, Михайловском. Этим периодам посвящена отдельная часть выставки в Бухаре.

Характеризуя творчество Буронова, директор Бухарского музея изобразительных искусств Обид Мавланов называет его скитальческим. В его работах он видит некий аскетизм.

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

"Он необычный художник. В его работах есть некое отшельничество, как в творчестве Поля Гогена или Ван Гога. У нас в Средней Азии распространено такое учение — суфизм. Это тоже своего рода отшельничество. Творчество Буронова довольно схоже с этим. Он старается, живя среди людей, быть в то же время наблюдателем. Несмотря на развитие технологий, он остается простым, земным, более человечным", — отмечает Мавланов.

Sputnik В Бухаре открылась персональная выставка художника Мавлона Буронова

То же самое можно сказать и о представленных на выставке миниатюрах. В них — и канонический опыт, и "почерк" самого художника.

"В городе много миниатюристов. Большинство из них копируют и подражают тому, что было сделано давно. Его же философия — не останавливаться на одном месте, мир бесконечен. Его работы наполнены любовью к природе, своей земле, семье. Это то обыкновенное, что так дорого человеку. Все гениальное — просто. Это классика жанра", — подытоживает руководитель музея.