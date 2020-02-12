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В Узбекистане официально разрешили граффити

© AFP 2018 / Bridget Bennett
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200212/13446902/V-Uzbekistane-ofitsialno-razreshili-graffiti.html

Улицы в трехмесячный срок должны иметь специальные зоны, в которых смогут работать свободные художники, артисты, музыканты, ремесленники и другие творческие деятели.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане, в специально отведенных местах разрешат граффити, говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".

"Согласно новым правилам, все изображения должны придерживаться национального стиля", - говорится в сообщении.

Будут украшаться улицы ведущие к туристическим объектам, при этом в каждом районе должна появиться минимум одна подобная улица. Улицы в трехмесячный срок должны иметь специальные зоны, в которых смогут работать свободные художники, артисты, музыканты, ремесленники и другие творческие деятели.

Самое большое граффити с Юрием Гагариным от итальянского художника - видео >>

При этом для выступления на территории туристических улиц им не нужно будет никаких разрешительных документов. Учащиеся образовательных учреждений сферы культуры и творчества получат право работать на туристских улицах.

Создать граффити на улицах планируется до августа 2020 года, а ответственными за реализацию проекта будут назначены Совет министров Каракалпакстана, администрации областей и Ташкента, Союз молодежи Узбекистана и Госкомтуризма.

Теги:
художники, художник, искусство, Культура, творчество, граффити, Узбекистан, Узбекистан



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