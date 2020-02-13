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Встреча с послом Индии Сантошем Джа

Посол Индии попросил землю в Ташкенте под строительство буддийского храма

Хокимият Ташкента
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200213/13462697/Posol-Indii-poprosil-zemlyu-v-Tashkente-pod-stroitelstvo-buddiyskogo-khrama.html

Был выдвинут ряд предложений по увеличению туристического потока в Узбекистан, среди которых - усовершенствование системы авиасообщений между двумя странами, в частности, открытие прямых рейсов в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В столичной администрации прошла встреча с делегацией из Республики Индия во главе с послом Республики Индия в Узбекистане Сантошем Джа, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

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Как сообщили в ходе дискуссии, на прошлой неделе для индийских компаний выделена площадь под строительство зданий госпиталя, университета, аквапарка и ряда других объектов, при этом общая стоимость проекта превышает 1 млрд долларов США.

Сантош Джа попросил у хокима города содействия в ряде вопросов, в том числе в открытии мемориала М. Ганди в честь 150-летия со дня его рождения, выделении по просьбе индийского сообщества в Ташкенте земли под строительства буддийского храма в Ташкенте.

Вместе с тем был выдвинут ряд предложений по увеличению туристического потока в Узбекистан, среди которых - усовершенствование системы авиасообщений между двумя странами, в частности, открытие прямых рейсов в Ташкент, открытие индийских ресторанов и т. д.

Глава столичной администрации выразил готовность оказать всестороннее содействие в решении данных вопросов в рамках своей компетенции. 

Теги:
Ташкент, Хокимият Ташкента, переговоры, Индия, Посол



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