В Центре современного искусства в Ташкенте начнутся образовательные программы

Для подачи заявки необходимо отправить свое резюме, портфолио и в свободной форме (максимум 200 слов) рассказать об особенностях вашей творческой практики.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Центр современного искусства в Ташкенте запускает образовательную программу, информирует "Афиша.уз".

"Центр объявляет набор в образовательную междисциплинарную лабораторию CCA LAB, которая создана для того, чтобы молодые художники и исследователи из Узбекистана получили доступ к международной художественной сцене", - говорится в сообщении.

Заявку могут подать художники, работающие в области изобразительного искусства, видео и кино, современной музыки, фотографии, перформанса, цифрового искусства, критического и художественного письма, а также кураторы и искусствоведы. Также программа будет доступна для кандидатов, исследующих искусство и культуру Узбекистана и Центральной Азии.

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Примечательно, что соискатели должны быть моложе 30 лет и проживать на территории Республики Узбекистан.

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Для подачи заявки необходимо отправить свое резюме, портфолио и в свободной форме (максимум 200 слов) рассказать об особенностях вашей практики.

Срок подачи до 25 февраля. Финальный список участников станет известен 6 марта.