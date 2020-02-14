10:47 14 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
В Центре современного искусства в Ташкенте начнутся образовательные программы

В Центре современного искусства в Ташкенте начнутся образовательные программы

Афиша.уз/Ruslan Mardanov
Культура
Получить короткую ссылку
40 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200214/13465585/V-Tsentre-sovremennogo-iskusstva-v-Tashkente-nachnutsya-obrazovatelnye-programmy.html

Для подачи заявки необходимо отправить свое резюме, портфолио и в свободной форме (максимум 200 слов) рассказать об особенностях вашей творческой практики.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Центр современного искусства в Ташкенте запускает образовательную программу, информирует "Афиша.уз".

"Центр объявляет набор в образовательную междисциплинарную лабораторию CCA LAB, которая создана для того, чтобы молодые художники и исследователи из Узбекистана получили доступ к международной художественной сцене", - говорится в сообщении.

Заявку могут подать художники, работающие в области изобразительного искусства, видео и кино, современной музыки, фотографии, перформанса, цифрового искусства, критического и художественного письма, а также кураторы и искусствоведы. Также программа будет доступна для кандидатов, исследующих искусство и культуру Узбекистана и Центральной Азии.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира соберутся в Ташкенте>>

Примечательно, что соискатели должны быть моложе 30 лет и проживать на территории Республики Узбекистан.

В Ташкенте открывается новый арт-центр >>

Для подачи заявки необходимо отправить свое резюме, портфолио и в свободной форме (максимум 200 слов) рассказать об особенностях вашей практики.

Срок подачи до 25 февраля. Финальный список участников станет известен 6 марта.

Теги:
художники, художник, Культура, искусство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Fading Flamingos из серии Fading Flamingos профессионального немецкого фотографа Maximilian Mann
Финалисты-профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
Кадры экстремального полета российских противолодочных самолетов Ил-38
Экстремальный полет Ил-38 над землей - видео
Китайский коронавирус - обновленная информация
Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться