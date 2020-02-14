В Узбекистане отмечают День Бабура

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Сегодня отмечается 537-летие великого государственного деятеля, поэта и писателя Узбекистана Захириддина Мухаммада Бабура.
Стихотворные сборники "Кабульский диван" и "Индийский диван", мемуары "Бабурнаме" и другие его произведения оказали решающее влияние на формирование узбекской литературно-художественной мысли.
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Узбекский народ гордится шедеврами выдающегося поэта и блестящего ученого.
Захириддин Мухаммад Бабур родился 14 февраля 1483 года в Андижане. С самого детства он был влюблен в литературу, искусство и красоту природы.
Все творческое наследие Бабура входит в золотой фонд мировой литературы и культуры, является достоянием и национальной гордостью народа Узбекистана. Сегодня именем Бабура названы школы и библиотеки, улицы и парки городов страны, о нем слагаются легенды и песни.