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Бабур Захиреддин Мухаммед на миниатюре XVI века

В Узбекистане отмечают День Бабура

© Sputnik / А. Свердлов
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200214/13465794/V-Uzbekistane-otmechayut-Den-Babura.html

Сегодня именем Бабура названы школы и библиотеки, улицы и парки городов страны, о нем слагаются легенды и песни.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Сегодня отмечается 537-летие великого государственного деятеля, поэта и писателя Узбекистана Захириддина Мухаммада Бабура.

Стихотворные сборники "Кабульский диван" и "Индийский диван", мемуары "Бабурнаме" и другие его произведения оказали решающее влияние на формирование узбекской литературно-художественной мысли. 

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Захириддин Мухаммад Бабур родился 14 февраля 1483 года в Андижане. С самого детства он был влюблен в литературу, искусство и красоту природы.

Узбекистанцы отмечают день Бабура
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Узбекистанцы отмечают день Бабура

Все творческое наследие Бабура входит в золотой фонд мировой литературы и культуры, является достоянием и национальной гордостью народа Узбекистана. Сегодня именем Бабура названы школы и библиотеки, улицы и парки городов страны, о нем слагаются легенды и песни.

Теги:
достопримечательности, праздник, Узбекская литература, Литература, поэзия, поэт, Культура, искусство, Бабур, Узбекистан, Узбекистан



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