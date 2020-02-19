Это мальчик: Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз

Хип-хоп исполнитель Джиган присутствовал на родах своей жены и даже самостоятельно перерезал пуповину.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Оксана Самойлова и Джиган стали родителями уже в четвертый раз - у них родился мальчик. Об этом знаменитости сообщили в своих Instagram.

Рэпер первым выложил снимок, где перерезает самостоятельно пуповину своего малышу. Кстати, роды проходили в Майами, США, куда пара приехала на неопределенное время, чтобы растить ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 18 Фев 2020 в 7:48 PST

"Давид Денисович Устименко. 18.02.2020", - написал артист.

Оксана также поделилась фотографией младенца, под которой написала: "Я все:) Родила нашего такого долгожданного сына".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 18 Фев 2020 в 1:30 PST

Примечательно, что все пользователи долго гадали, кто же будет у звездной пары, ведь сейчас они воспитывают троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.

31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган женаты семь лет.