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Оксана Самойлова и Джиган

Это мальчик: Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200219/13495689/Eto-malchik-Oksana-Samoylova-i-Dzhigan-stali-roditelyami-v-chetvertyy-raz.html

Хип-хоп исполнитель Джиган присутствовал на родах своей жены и даже самостоятельно перерезал пуповину.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Оксана Самойлова и Джиган стали родителями уже в четвертый раз - у них родился мальчик. Об этом знаменитости сообщили в своих Instagram.

Рэпер первым выложил снимок, где перерезает самостоятельно пуповину своего малышу. Кстати, роды проходили в Майами, США, куда пара приехала на неопределенное время, чтобы растить ребенка.

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

"Давид Денисович Устименко. 18.02.2020", - написал артист.

Оксана также поделилась фотографией младенца, под которой написала: "Я все:) Родила нашего такого долгожданного сына".

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Примечательно, что все пользователи долго гадали, кто же будет у звездной пары, ведь сейчас они воспитывают троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.

31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган женаты семь лет.

Теги:
роды, дети, Майами, США, США, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, Россия, Россия



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