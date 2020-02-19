Узбекистан намерен расширить список объектов "живого наследия" ЮНЕСКО

Под охрану ЮНЕСКО планируется взять искусство бахши, этнический спорт и искусство вышивания. К слову, последняя инициатива была выдвинута совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Узбекистан планирует расширить список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявил председатель Международного общественного фонда "Золотое наследие" Амиркул Каримов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

В первую очередь речь идет о расширении списка мест для паломничества, которые находились бы под охраной ЮНЕСКО.

"Мы создали карту объектов культурного наследия, предоставляющую информацию о более чем 150 местах паломничества в Ташкенте и Ташкентской области", - отметил он.

По его словам, для сохранения культурного наследия республики очень важно взаимодействие между Министерством культуры и различными НПО.

Между тем Каримов подчеркнул, что Узбекистан богат не только объектами материального культурного наследия, но и нематериального.

Для справки: нематериальное культурное наследие часто еще называют "живым наследием". Оно включает в себя различные обычаи, традиции, знания и навыки того или иного народа, которые передаются из поколения в поколение.

"Мы ведем работу в этом направлении. 12 декабря 2019 года хорезмский танец лазги был зарегистрирован как нематериальное наследие узбекского народа в городе Боготе. Это мероприятие инициировал Международный фонд "Золотое наследие", - подчеркнул Каримов.

Он добавил, что, хотя объектом нематериального культурного наследия танец стал в 2019-м, подготовка к этому шла с 2016 года. У ЮНЕСКО есть свой особый порядок рассмотрения заявки, отметил Каримов.

По его словам, сейчас планируется сделать объектом ЮНЕСКО искусство бахши, этнический спорт и искусство вышивания. К слову, последняя инициатива была выдвинута совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном.

"Я думаю, что мы представим номинации до 31 марта", - заявил Каримов.

Для справки: сначала страна с учетом критерий ЮНЕСКО подготавливает перечень объектов, которые, по ее мнению, представляют мировую ценность. Объект важно внести в предварительный список. Без этого он не может быть выставлен на номинирование. Эксперты ЮНЕСКО помогают стране подготовить заявку, которая затем рассматривается специальной комиссией в течение как минимум 1,5 лет.

"Есть еще одна программа ЮНЕСКО "Память мира" — по защите документального наследия народов. И у нас было несколько номинаций. Недавно документы из архива Хивинского ханства были приняты в список объектов всемирного наследия", - рассказал Каримов.

Он отметил, что Узбекистан многое делает для защиты своего культурного наследия. По мнению Каримова, необходимо активно расширять сотрудничество между правительственными и неправительственными организациями.

"Мы считаем, что нормативные акты, подписанные недавно в этой области, создадут правовую основу для сотрудничества между государственными и неправительственными организациями", - заключил он.

На днях Узбекистан стал участником Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

Республика предпринимает значимые шаги для поэтапной реализации основных положений Конвенции. Речь, в частности, об организации Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", Международного форума искусства макома и Международного фестиваля искусства бахши.