15:19 29 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Портрет Захириддина Мухаммада Бабура

Мыслитель, объединивший народы: почему современные ученые завидуют Бабуру

Sputnik
Культура
Получить короткую ссылку
21 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200229/13567771/Myslitel-obedinivshiy-narody-pochemu-sovremennye-uchenye-zaviduyut-Baburu.html

В Москве, в Государственном Музее Востока и Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке посольства Узбекистана в РФ прошла международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность".

ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Богатое и разноплановое культурное наследие Бабура даже спустя несколько столетий вызывает немало споров у историков и искусствоведов, не теряя своей актуальности и востребованности в XXI веке.

Уникальная экспозиция

Участниками конференции стали ученые из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Афганистана, Индии. Поводом для представительной пресс-конференции послужила открывшаяся выставка уникальных миниатюр "Бабур-наме".

Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
Sputnik
Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
"В своих мемуарах Бабур доходчиво расписал события того периода, регион, географию, флору, фауну, — сказал, открывая конференцию и выставку Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. — Ознакомившись с его трудами, можно погрузиться в ту далекую эпоху. Сегодняшняя конференция позволит нам ближе узнать друг друга. Уверен, что эта встреча послужит лучшему пониманию наших народов".

Тадж-Махал — жемчужина индии эпохи Моголов
Рамиз Бахтияров
Тадж-Махал — общее наследие Индии и Узбекистана
Как рассказал директор Государственного Музея Востока Александр Седов, миниатюры выставляются крайне редко. Между тем, это уникальные произведения искусства. Каждую из них можно рассматривать часами. Художественные работы были приобретены у персидских купцов в 1906 году меценатом Алексеем Викуловичем Морозовым на Нижегородской ярмарке. В настоящее время миниатюры из "Бабур-наме" можно найти только в музеях Лондона и Нью-Дели.

  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
  • Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
    Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
    Sputnik
1 / 6
Sputnik
Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

Не разрушение, а Ренессанс

Бабур был многогранной личностью – писателем, ученым, выдающимся государственным деятелем, полководцем.

"Этот человек нес за собой не смерть и разрушение, а напротив – Бабур знаменит тем, что он сам и его потомки создали величайшие произведения науки, культуры, архитектуры, — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан и.о. директора Института стран Азии и Африки Игорь Абылгазиев. — Всемирно известный Тадж-Махал в Индии — яркий символ наследия Бабура".

По его словам, эта историческая персона и эпоха, в которую он жил, имеют глобальное значение для науки и культуры.

Директор Национального музея Индии Будха Рашми Мани официально передал Абдулазизу Камилову копии рукописей Бабура Диван-и-Бабур и миниатюры Свадебная церемония принца Дары Шикоха
Национальный музей Индии передал Узбекистану копии рукописей Бабура
"Бабур не просто создал империю на территории Индии, Бангладеш, Пакистана и Афганистана, но и внес значительный вклад в развитие науки — от географии и этнографии до геологии. Это фигура, объединившая множество народов. Бабур стал символом взаимодействия культур. Будучи тюрком, исповедующим ислам, он установил в Индии гармоничное сосуществование всех религий", — добавил историк.

Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
Sputnik
Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"
Эта роль выдающегося мыслителя древности, по мнению и.о. директора ИСАА, делает Бабура актуальным и сегодня.

На зависть ученым

Империя Великих Моголов, которую основал Бабур, достаточно гармонично просуществовала несколько столетий и долгое время была передовой страной, двигавшей вперед мировую науку и культуру.

Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
Sputnik
Профессор ИСАА Александр Кадырбаев
"Всесторонне образованный человек, Бабур любил науку и не был стеснен никакими ограничениями, — пояснил Sputnik профессор ИСАА Александр Кадырбаев. — Любой ученый, не говоря уже о придворных историографах, все равно был зависимым человеком. А Бабур был правителем, как и Улугбек. Они были свободны. Они были государями. Возник творческий порыв – и кто что возразит государю?"
Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
Sputnik
Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

Бабур Захиреддин Мухаммед на миниатюре XVI века
© Sputnik / А. Свердлов
В Узбекистане отмечают День Бабура
Состоявшаяся представительная конференция позволила историкам, востоковедам, лингвистам и ценителям искусства высказать свои мнения и гипотезы относительно роли и значимости Бабура в мировой культуре.

Открывшаяся выставка миниатюр "Бабур-наме" в Музее Востока стала ярким дополнением этой дискуссии. Уникальная экспозиция будет доступна для всех желающих до 3 марта.

Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность
Sputnik
Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Разноцветные блины с начинкой - главное блюдо русской масленицы
Масленица на узбекский манер: скоморохи, танцы и блины с пловом
Коронавирус добрался до Кавказа
Смертельный вирус теперь становится ближе к России - видео
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться