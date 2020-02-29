Мыслитель, объединивший народы: почему современные ученые завидуют Бабуру

В Москве, в Государственном Музее Востока и Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке посольства Узбекистана в РФ прошла международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность".

ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Богатое и разноплановое культурное наследие Бабура даже спустя несколько столетий вызывает немало споров у историков и искусствоведов, не теряя своей актуальности и востребованности в XXI веке.

Уникальная экспозиция

Участниками конференции стали ученые из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Афганистана, Индии. Поводом для представительной пресс-конференции послужила открывшаяся выставка уникальных миниатюр "Бабур-наме".

Sputnik Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

"В своих мемуарах Бабур доходчиво расписал события того периода, регион, географию, флору, фауну, — сказал, открывая конференцию и выставку Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. — Ознакомившись с его трудами, можно погрузиться в ту далекую эпоху. Сегодняшняя конференция позволит нам ближе узнать друг друга. Уверен, что эта встреча послужит лучшему пониманию наших народов".

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik

Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность" Sputnik 1 / 6 Sputnik Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

Не разрушение, а Ренессанс

Как рассказал директор Государственного Музея Востока Александр Седов, миниатюры выставляются крайне редко. Между тем, это уникальные произведения искусства. Каждую из них можно рассматривать часами. Художественные работы были приобретены у персидских купцов в 1906 году меценатом Алексеем Викуловичем Морозовым на Нижегородской ярмарке. В настоящее время миниатюры из "Бабур-наме" можно найти только в музеях Лондона и Нью-Дели.

Бабур был многогранной личностью – писателем, ученым, выдающимся государственным деятелем, полководцем.

"Этот человек нес за собой не смерть и разрушение, а напротив – Бабур знаменит тем, что он сам и его потомки создали величайшие произведения науки, культуры, архитектуры, — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан и.о. директора Института стран Азии и Африки Игорь Абылгазиев. — Всемирно известный Тадж-Махал в Индии — яркий символ наследия Бабура".

По его словам, эта историческая персона и эпоха, в которую он жил, имеют глобальное значение для науки и культуры.

"Бабур не просто создал империю на территории Индии, Бангладеш, Пакистана и Афганистана, но и внес значительный вклад в развитие науки — от географии и этнографии до геологии. Это фигура, объединившая множество народов. Бабур стал символом взаимодействия культур. Будучи тюрком, исповедующим ислам, он установил в Индии гармоничное сосуществование всех религий", — добавил историк.

Sputnik Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

На зависть ученым

Эта роль выдающегося мыслителя древности, по мнению и.о. директора ИСАА, делает Бабура актуальным и сегодня.

Империя Великих Моголов, которую основал Бабур, достаточно гармонично просуществовала несколько столетий и долгое время была передовой страной, двигавшей вперед мировую науку и культуру.

Sputnik Профессор ИСАА Александр Кадырбаев

"Всесторонне образованный человек, Бабур любил науку и не был стеснен никакими ограничениями, — пояснил Sputnik профессор ИСАА Александр Кадырбаев. — Любой ученый, не говоря уже о придворных историографах, все равно был зависимым человеком. А Бабур был правителем, как и Улугбек. Они были свободны. Они были государями. Возник творческий порыв – и кто что возразит государю?"

Sputnik Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"

Состоявшаяся представительная конференция позволила историкам, востоковедам, лингвистам и ценителям искусства высказать свои мнения и гипотезы относительно роли и значимости Бабура в мировой культуре.

Открывшаяся выставка миниатюр "Бабур-наме" в Музее Востока стала ярким дополнением этой дискуссии. Уникальная экспозиция будет доступна для всех желающих до 3 марта.