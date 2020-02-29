Мыслитель, объединивший народы: почему современные ученые завидуют Бабуру

ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Богатое и разноплановое культурное наследие Бабура даже спустя несколько столетий вызывает немало споров у историков и искусствоведов, не теряя своей актуальности и востребованности в XXI веке.
Уникальная экспозиция
Участниками конференции стали ученые из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Афганистана, Индии. Поводом для представительной пресс-конференции послужила открывшаяся выставка уникальных миниатюр "Бабур-наме".
"В своих мемуарах Бабур доходчиво расписал события того периода, регион, географию, флору, фауну, — сказал, открывая конференцию и выставку Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. — Ознакомившись с его трудами, можно погрузиться в ту далекую эпоху. Сегодняшняя конференция позволит нам ближе узнать друг друга. Уверен, что эта встреча послужит лучшему пониманию наших народов".
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
- Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность"Sputnik
Не разрушение, а Ренессанс
Бабур был многогранной личностью – писателем, ученым, выдающимся государственным деятелем, полководцем.
"Этот человек нес за собой не смерть и разрушение, а напротив – Бабур знаменит тем, что он сам и его потомки создали величайшие произведения науки, культуры, архитектуры, — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан и.о. директора Института стран Азии и Африки Игорь Абылгазиев. — Всемирно известный Тадж-Махал в Индии — яркий символ наследия Бабура".
По его словам, эта историческая персона и эпоха, в которую он жил, имеют глобальное значение для науки и культуры.
На зависть ученым
Империя Великих Моголов, которую основал Бабур, достаточно гармонично просуществовала несколько столетий и долгое время была передовой страной, двигавшей вперед мировую науку и культуру.
"Всесторонне образованный человек, Бабур любил науку и не был стеснен никакими ограничениями, — пояснил Sputnik профессор ИСАА Александр Кадырбаев. — Любой ученый, не говоря уже о придворных историографах, все равно был зависимым человеком. А Бабур был правителем, как и Улугбек. Они были свободны. Они были государями. Возник творческий порыв – и кто что возразит государю?"
Открывшаяся выставка миниатюр "Бабур-наме" в Музее Востока стала ярким дополнением этой дискуссии. Уникальная экспозиция будет доступна для всех желающих до 3 марта.