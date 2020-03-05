"Не время умирать": премьера фильма о Бонде перенесена на полгода из-за коронавируса

Британская премьера картины "Не время умирать" состоится 12 ноября, американская — 25 ноября. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Премьера 25-го фильма бондианы "Не время умирать" отложена из-за эпидемии коронавируса, сообщает Variety.

Распространение коронавируса привело к установлению режимов карантина в странах с наиболее крупными вспышками, поэтому в Италии, Южной Корее, Китае и Японии закрылись кинотеатры.

По мнению создателей картины, такие меры могли существенно сказаться на сборах.

В итоге, британская премьера картины "Не время умирать" состоится 12 ноября, американская — 25 ноября.

Кстати, до этого сами фанаты фильмов писали открытое письмо к создателям картины с просьбой о ее переносе. Текст они озаглавили фразой "Не время для решительности".

Напомним, в съемках фильма приняли участие актеры Дэниел Крейг, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Рами Малек, Джеффри Райт и Наоми Харрис. Заглавную песню к фильму написала Билли Айлиш.