10:04 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Зрительный зал в ташкентском Доме кино

"Не время умирать": премьера фильма о Бонде перенесена на полгода из-за коронавируса

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (160)
22 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200305/13599807/Ne-vremya-umirat-premera-filma-o-Bonde-perenesena-na-polgoda-iz-za-koronavirusa.html

Британская премьера картины "Не время умирать" состоится 12 ноября, американская — 25 ноября. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Премьера 25-го фильма бондианы "Не время умирать" отложена из-за эпидемии коронавируса, сообщает Variety.

Распространение коронавируса привело к установлению режимов карантина в странах с наиболее крупными вспышками, поэтому в Италии, Южной Корее, Китае и Японии закрылись кинотеатры.

По мнению создателей картины, такие меры могли существенно сказаться на сборах.

В итоге, британская премьера картины "Не время умирать" состоится 12 ноября, американская — 25 ноября.

Кстати, до этого сами фанаты фильмов писали открытое письмо к создателям картины с просьбой о ее переносе. Текст они озаглавили фразой "Не время для решительности".

Напомним, в съемках фильма приняли участие актеры Дэниел Крейг, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Рами Малек, Джеффри Райт и Наоми Харрис. Заглавную песню к фильму написала Билли Айлиш.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (160)
Теги:
коронавирус, Джеймс Бонд, Премьера, фильмы, фильм, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео
Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться