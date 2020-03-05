"Я на 14% азиат": что Дима Билан узнал после концерта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Дима Билан снова посетил Ташкент, грандиозно выступил и сделал сенсационное заявление. Оказывается, артист после посещения столицы Узбекистана узнал, что является азиатом, написал он в своем Instagram.
"Я недавно делал закрытый #ДНК тест, и теперь мне известно, что я на 14% азиат, и это всегда ощущал в себе!!!", - написал музыкант.
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Дорогие мои друзья !!! Я так вами горжусь !!! Вы самые искренние и эмоциональные братья !!! #Алматы были вчера , не успел написать пост , но в сториз все было ! Ну вот #Ташкент я тоже ждал очень и вы меня покорили , добром гостеприимством и любовью !!! Я знаю что в жизни нет ничего постоянного , но постоянны воспоминания и я их сохраню ! Я недавно делал закрытый #ДНК тест , и теперь мне известно ,что я на 14% азиат , и это всегда ощущал в себе !!! Ещё раз спсииибо за приём и за ваше любовь !!! #Алматы ❤️ ✨#Ташкент ❤️ ✨ #билан #димабилан #биланперезагрузка всей моей команде огромный респектище , потому что вы сила и опора в сложные минуты ! Я вас очень уважаю , сои не сказать что люблю !!!💪🏽🤞🏽⚡️👍🏼🙏🏽
Помимо заявления, Билан поблагодарил своих поклонников в Ташкенте за их любовь.
"Ташкент, вы меня покорили добром, гостеприимством и любовью! Я знаю, что в жизни нет ничего постоянного, но постоянны воспоминания и я их сохраню!", - добавил он.
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Напомним, последний раз Дима Билан был с концертом в Ташкенте на открытии Humo Arena в марте 2019 года. Более того, Дима Билан прибыл в Ташкент на костылях. В столице артиста вылечили узбекским пловом и познакомили с интересным попугаем.
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Кстати, недавно столицу посетила и Ольга Бузова, которая осталась в восторге от Ташкента и жителей, которые задарили ее подарками и устроили много сюрпризов.