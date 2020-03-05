Узбекистан намерен вернуть вывезенный 10 лет назад из Ферганы холст Волкова

Министерство культуры начинает процесс реституции (возвращения) утраченной несколько лет назад картины Александра Волкова "Кукуруза шумит" из коллекции Ферганского музея. В этом непросто юридическом вопросе готовы помочь искусствоведы.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Власти Узбекистана официально объявили о готовности начать процедуру возвращения шедевра живописи, вывезенного из страны более 10 лет назад. Министр культуры Озодбек Назарбеков, отвечая на открытое письмо президента Обсерватории культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage Бориса Чуховича.

В частности, глава Минкультуры поблагодарил искусствоведа за "неравнодушное отношение к культурному наследию Узбекистана" и выразил готовность начать процесс реституции утраченной картины.

Подозрения в подлинности полотна кисти Александра Волкова "Кукуруза шумит" появились после инвентаризации, проведенной в 2016 году. У экспертов вызвала сомнения хранящаяся в Фергане картина. По данному факту заведено уголовное дело, расследование продолжается до сих пор.

Предположительно, подлинник был вывезен из страны около 10 лет назад, а в 2012-м фигурировал на аукционе МакДуггалс в Лондоне. Сейчас это полотно снято с торгов и не указано в каталоге аукциона.

Борис Чухович еще в 2018-м опубликовал статью, в которой подробно объяснил, почему подлинник картины "Кукуруза шумит", скорее всего, находится за границей, а не в Узбекистане.

"Мы получили письмо от Министра культуры, свидетельствующее о готовности начать процедуры по возвращению картины "Кукуруза шумит" в Узбекистан. Мне неизвестно, была ли проведена экспертиза. Исхожу из предположения, что намерение Министерства вернуть произведение Александра Волкова в Фергану основывается на выводах министерской проверки в стенах Ферганского музея. Информации о местонахождении картины у нас нет, но мы три года анализировали возможные сценарии развития событий и изучали юридические механизмы действий в подобных случаях. Со своей стороны готовы поделиться с Министерством культуры нашими знаниями в этой области и сотрудничать в осуществлении процедур, которые могут и должны привести к возврату картин в Узбекистан", — рассказал Sputnik Борис Чухович.

Он добавил, что в этом деле есть нюансы и детали, но, как и в любом юридическом процессе, необходима воля истца. Таковым в данной случае может выступать Министерство культуры Узбекистана или Ферганский музей. Искусствовед добавил, что положительная реакция нового министра на эту непростую и давнюю проблему позволяет надеяться на положительный результат.

При этом Чухович не смог обозначить примерные сроки, которые может занять процедура реституции шедевра.

"Точно сказать невозможно, но уверен, что при решимости довести это дело до конца картина вернется в Фергану. Или даже две картины – речь идет еще об одной работе Волкова – "Курултай" – которая также была представлена на аукционе МакДуггалс в мае 2012 года.

Говоря о возможной стоимости вывезенного шедевра, эксперт заметил, что с точки зрения культуры любое произведение бесценно, однако у коллекционеров есть свои критерии и прейскуранты на арт-рынке. В качестве примера он привел работу Волкова "Дети-музыканты", которая ушло с молотка на аукционе "Бонхамс" более чем за 2 миллиона евро.

"Разумеется, не стоит думать, что все полотна живописца расцениваются коллекционерами одинаково. Однако у арт-рынка есть и другой непреложный закон: в исторической перспективе цены на произведение искусства могут только расти", — подчеркнул Чухович.

По его мнению, шансы вернуть картины есть и прецедентов в истории было немало. Особо щекотливыми и протяженными всегда были процессы возвращения художественных ценностей, перераспределенных в катаклизмах мировых войн. Но если из музея просто своровали полотна, в большинстве случаев они возвращаются на место.

"Картины воруют для того, чтобы их продать, но ни один уважающий себя коллекционер или тем более институция не станет их хранить у себя, узнав о нелегальном происхождении полотна", — заключил искусствовед.

В настоящее время Минкультуры Узбекистана наладил связь с Обсерваторией культурного наследия ЦА и работа по возвращению утраченных экспонатов будет продолжена.

О необходимости возвращения культурного наследия в Узбекистан говорил и президент страны Шавкат Мирзиёев. Он поручил начать системную работу по выявлению таких утраченных экспонатов для их выкупа или юридического возвращения на родину.