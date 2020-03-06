Чайковский под альт: Башмет поразил Ташкент смелым исполнением классики

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет вместе со своим Камерным ансамблем "Солисты Москвы" дал грандиозный концерт во дворце форумов "Узбекистан".
Перед выступлением прошла пресс-конференция, на которой маэстро, уже не первый раз посещающий узбекскую столицу, рассказал о своих новых впечатлениях от Ташкента и о том, почему он снова здесь с концертом.
"Все очень просто. Там, где люди хотят и приглашают, это для меня уже и есть основа решения. Мне очень нравится, как нас принимает Узбекистан, это приятно, греет душу",— сказал Башмет.
Всего в программе вечера прозвучали четыре произведения: сюита "Из времен Хольберга" (Григ), "Ноктюрн ре минор" (солист Юрий Башмет) (П. Чайковский), "Маленькая ночная серенада" (Моцарт) и "Воспоминания о Флоренции" (П. Чайковский).
Как признался Юрий Башмет, Григ не часто исполняется в мире, в частности сюита "Из времен Хольберга". А пьесу Чайковского, написанную для виолончели маэстро решил исполнить на альте. Такое переложение имело невероятный успех в зале.
Настоящее волшебство началось во второй части концерта, когда сам Башмет взял в руки альт. Это было грандиозное, незабываемое выступление. На сцене происходила настоящая музыкальная магия. Неудивительно, что музыканта вызывали на бис.
Ансамбль "Солисты Москвы" дважды номинировался на премию Grammy — в 1994, в 2006 и 2009 годах. В 2008-м коллектив был удостоен этой престижной премии в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки И.Стравинского и С.Прокофьева.