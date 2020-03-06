Чайковский под альт: Башмет поразил Ташкент смелым исполнением классики

Всемирно известный альтист Юрий Башмет в очередной раз посетил Ташкент с концертом. Не обошлось и без музыкальных экспериментов.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет вместе со своим Камерным ансамблем "Солисты Москвы" дал грандиозный концерт во дворце форумов "Узбекистан".

Перед выступлением прошла пресс-конференция, на которой маэстро, уже не первый раз посещающий узбекскую столицу, рассказал о своих новых впечатлениях от Ташкента и о том, почему он снова здесь с концертом.

"Все очень просто. Там, где люди хотят и приглашают, это для меня уже и есть основа решения. Мне очень нравится, как нас принимает Узбекистан, это приятно, греет душу",— сказал Башмет.

© Sputnik / Дирижер и альтист, руководитель ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет

Юрий Абрамович Башмет – первый альтист мира, доказавший, что этот инструмент может полноценно солировать в оркестре. Он вспоминает, как в качестве эксперимента на год альт был включен в концертный план по Советскому Союзу. По его итогам эта скрипка была полностью "реабилитирована" в музыкальной иерархии.

Всего в программе вечера прозвучали четыре произведения: сюита "Из времен Хольберга" (Григ), "Ноктюрн ре минор" (солист Юрий Башмет) (П. Чайковский), "Маленькая ночная серенада" (Моцарт) и "Воспоминания о Флоренции" (П. Чайковский).

Как признался Юрий Башмет, Григ не часто исполняется в мире, в частности сюита "Из времен Хольберга". А пьесу Чайковского, написанную для виолончели маэстро решил исполнить на альте. Такое переложение имело невероятный успех в зале.

Настоящее волшебство началось во второй части концерта, когда сам Башмет взял в руки альт. Это было грандиозное, незабываемое выступление. На сцене происходила настоящая музыкальная магия. Неудивительно, что музыканта вызывали на бис.

Ансамбль "Солисты Москвы" дважды номинировался на премию Grammy — в 1994, в 2006 и 2009 годах. В 2008-м коллектив был удостоен этой престижной премии в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки И.Стравинского и С.Прокофьева.