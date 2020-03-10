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Burito выступит с концертом в Ташкенте

Burito даст концерт в Ташкенте

Instagram/buritomusic
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200310/13631968/Burito-vystupit-s-kontsertom-v-Tashkente.html

Напомним, Burito с 2005 года выступал в составе группы "Банд`Эрос", а уже с 2012-го начал сольную карьеру.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Ташкенте, на сцене Дворца "Дружба народов", выступит российский исполнитель Burito со своим сольным концертом, информирует "Афиша.уз".

"30 апреля музыкант порадует жителей и гостей столицы своими новыми треками", - говорится в сообщении.

Также Burito исполнит такие хиты, как "Взлетай","МегаХит", "Штрихи", "Мама" и многие другие.

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Публикация от 乃u尺ﾉT̆◎ (@buritomusic)

Билеты уже в продаже от 90 000 сумов.

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Напомним, Burito с 2005 года выступал в составе группы "Банд`Эрос", а уже с 2012-го начал сольную карьеру.

Смысл творчества артиста отображается и в названии, где слово Burito объединило три иероглифа: Bu (武) – воин, Ri (理) – справедливость/истина, To (刀) – меч.

Теги:
Культура, шоу, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан, Концерт, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Ташкент, Ташкент



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