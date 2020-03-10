Burito даст концерт в Ташкенте

Напомним, Burito с 2005 года выступал в составе группы "Банд`Эрос", а уже с 2012-го начал сольную карьеру.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Ташкенте, на сцене Дворца "Дружба народов", выступит российский исполнитель Burito со своим сольным концертом, информирует "Афиша.уз".

"30 апреля музыкант порадует жителей и гостей столицы своими новыми треками", - говорится в сообщении.

Также Burito исполнит такие хиты, как "Взлетай","МегаХит", "Штрихи", "Мама" и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 乃u尺ﾉT̆◎ (@buritomusic) 12 Дек 2019 в 8:08 PST

Билеты уже в продаже от 90 000 сумов.

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Напомним, Burito с 2005 года выступал в составе группы "Банд`Эрос", а уже с 2012-го начал сольную карьеру.

Смысл творчества артиста отображается и в названии, где слово Burito объединило три иероглифа: Bu (武) – воин, Ri (理) – справедливость/истина, To (刀) – меч.