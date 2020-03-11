Мир восточной сказки: в Ташкенте пройдет фестиваль каллиграфии

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 13-14 апреля планируется провести II Республиканский фестиваль каллиграфии "Мир мудрости", сообщается на портале Uzbekistan.travel.
На мероприятии будут представлены следующие виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, ганч, медная резьба, миниатюра, керамика, золотое шитье и другие.
В Узбекистане искусство каллиграфии тесно связано с религией. Сегодня ему обучаются подопечные Ташкентского государственного института востоковедения, Ташкентского исламского университета и Национального института изобразительных искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзада.