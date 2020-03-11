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Образцы арабской каллиграфии

Мир восточной сказки: в Ташкенте пройдет фестиваль каллиграфии

© Sputnik / Д. Калинин
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200311/13640994/Mir-vostochnoy-skazki-v-Tashkente-proydet-festival-kalligrafii.html

На мероприятии будут представлены следующие виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, ганч, медная резьба, миниатюра, керамика, золотое шитье и другие.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 13-14 апреля планируется провести II Республиканский фестиваль каллиграфии "Мир мудрости", сообщается на портале Uzbekistan.travel.

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Гостей фестиваля, который пройдет во Дворце искусства молодежи, ждут выставка работ отечественных каллиграфов, мастер-классы по художественному письму, конкурс-смотр участников фестиваля, фотовыставка музейных экспонатов восточного изобразительного искусства, разные тренинги.

На мероприятии будут представлены следующие виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, ганч, медная резьба, миниатюра, керамика, золотое шитье и другие.

В Узбекистане искусство каллиграфии тесно связано с религией. Сегодня ему обучаются подопечные Ташкентского государственного института востоковедения, Ташкентского исламского университета и Национального института изобразительных искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзада.

Теги:
Культура, Ташкент, Узбекистан, фестиваль, каллиграфия



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