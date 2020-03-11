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В Ташкенте откроют школы-студии легендарных актрис Узбекистана

© CC BY 2.0 / Luci Correia / Audiovisual
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200311/13646944/V-Tashkente-otkroyut-shkoly-studii-legendarnykh-aktris-Uzbekistana.html

Профессиональный опыт и талант выдающихся служительниц сцены могут стать отправной точкой для начинающих кинематографистов.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялась встреча с участием известных актрис Узбекистана, которых глава государства отметил высокими наградами накануне Международного женского дня. 

Рихсихон Ибрагимова, Гульчехра Джамилова и Гульчехра Садуллаева получили орден "Фидокорона хизматлари учун", а Тути Юсупова награждена орденом "Меҳнат шуҳрати".

Представители киноиндустрии отметили значимый вклад актрис в развитие национального кино. При этом подчеркивали, что профессиональный опыт и талант выдающихся служительниц сцены могут стать отправной точкой для начинающих кинематографистов.

В Ташкенте откроют школы-студии именитых актрис, получивших высокие награды
НА "Узбеккино"
В Ташкенте откроют школы-студии именитых актрис, получивших высокие награды
 "Очень приятно, что президент отметил самоотверженную работу людей, посвятивших свою жизнь кино и театру. Мы планируем открыть кинематографические школы Тути Юсуповой, Рихсихон Ибрагимовой, Гульчехры Джамиловой, Гульчехры Садуллаевой при "Узбеккино". Для молодых кинематографистов будет крайне полезен опыт этих выдающихся актрис," - подчеркнул руководитель Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Напомним, 7 марта Шавкат Мирзиёев отметил высокими наградами и званиями 68 женщин, наиболее отличившихся своими заслугами перед страной. Среди награжденных - известные артисты театра и кино, деятели искусства, работники масс-медиа, ученые.

Теги:
актриса, школа, награждение, Национальное агентство "Узбеккино"



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