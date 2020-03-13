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Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Little Big представила песню для Евровидения - видео

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Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200313/13660691/Little-Big-predstavila-pesnyu-dlya-Evrovideniya---video.html

Песня, с которой музыканты выступят в Роттердаме, была записана в стиле рок- или металл-диско. Смотрите яркое видео!

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Российская группа Little Big наконец представила клип на свой долгожданный трек Uno, с которым она выступит на "Евровидении-2020". Премьера видео состоялась в телепередаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Данная песня была записана в стиле рок- или металл-диско.

Музыканты сочинили песню в январе, когда они еще не знали о предстоящем участии в "Евровидении", которое пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Ранее Европейский вещательный союз прокомментировал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

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Напомним, что группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. 

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb.

Теги:
Россия, Россия, артист, Евровидение, евровидение, музыкальный конкурс, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, видеоролик, Видео



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