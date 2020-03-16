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Наргиз и Максим Фадеев

"Главный врун": Максим Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

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Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200316/13681081/Glavnyy-vrun-Maksim-Fadeev-nazval-Nargiz-svoey-oshibkoy.html

Наргиз и Олег Майами были его тотальной ошибкой. При этом о работе с остальными музыкантами, с которыми продюсер тоже разорвал отношения, он не жалеет.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Российский продюсер Максим Фадеев назвал Наргиз "главным вруном в мире" и обвинил в лицемерии. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

"Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", — сказал Фадеев.

Также он заметил, что Наргиз и Олег Майами были его тотальной ошибкой. При этом о работе с остальными музыкантами, с которыми продюсер тоже разорвал отношения, он не жалеет.

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Напомним, после громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша.

В августе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.

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После этого еще в течение нескольких месяцев ходили разные слухи о сердечном приступе Максима Фадеева после скандала с артисткой, о ее жестком поведении во время концертов и о том, что продюсер уехал из России жить на остров.

Теги:
звезды, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Культура, скандал, знаменитости, узбекистанка, Россия, Россия, шоу-бизнес, Наргиз Закирова



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