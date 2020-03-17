Хрупкость воздуха и сила памяти: чем поразила выставка "Живые мысли" в Бухаре

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В экспозиции, разместившейся в Бухарском музее изобразительных искусств, представлены произведения около двадцати художников. Организаторы использовали подход, позволяющий возвысить работу над ее автором.

"Мы намеренно отказались от слов "художник", "куратор", вообще от какой-либо интерпретации объекта. Не стали указывать ни авторов, ни названия произведений. Работы живут самостоятельно", — объяснил основатель музея "Рухсор", художник и композитор Нормурод Негматов.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

Тем не менее имена участников выставки все-таки известны. Среди них как начинающие узбекистанские художники, так и признанные профессионалы, такие как Зелимхан Саиджанов и Музаффар Абдуллаев.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

Организаторы попытались высказаться на актуальные, а где-то и на философские темы. Так, инсталляция, собранная из прозрачного стекла, дает почувствовать хрупкость воздуха, материализует невидимое.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

Или видеоролик о восприятии мира человеком с плохим зрением. Для него это привычная реальность, а для здоровых людей — некая абстракция.

На другие живые мысли наталкивает еще один объект — одноцветный кубик Рубика. Сколько его ни собирай, он не станет другим. Посетитель теряет ощущение реальности, перестает чувствовать течение времени.

Другая инсталляция посвящена потере близкого человека и о памяти, над которой не властно время. На прозрачном стеклянном ящике лишь два предмета: стиральный порошок и полотенце.

"Мы взяли за основу реальную историю. После смерти мужа жена более десяти лет продолжала ежедневно гладить его вещи. Это издевательство над временем, бессмысленная его трата. Прошлое доминирует над настоящим. И прошлое становится реальностью. Это абстракция, невидимая форма переживания, только мысли, которые заставляют человека выдумывать своеобразные ритуалы", — объясняет Негматов.

Авторы выразили философию времени: мы не чувствуем, как оно проходит, если не следим за ним, не чувствуем его физически. Но, например, когда мы видим горящие и тающие свечи, время материализуется, обретает реальную форму, можно почувствовать его тепло.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

И необратимый итог всего этого — смерть, абстрактная реальность, которую мы еще не ощутили. Безымянное надгробие, неизведанность, открытый финал.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

У некоторых искусствоведов подход к реализации проекта вызвал легкое непонимание. Эльмира Ахмедова, председатель секции искусствоведов творческого союза Академии художеств Узбекистана, считает, что выставке все-таки не помешали бы "расшифровки" — имена художников и рассказы об их замысле.

"Выставка называется "Живые мысли", и это уже посыл зрителю. К сожалению, когда нет фамилий художников, нет названий работ — сложно понять замысел. Все-таки мы всегда от произведения искусства ждем не только эмоционального импульса, что, конечно, очень важно, но и профессионализма. И пусть это звучит несколько хрестоматийно. Молодым дано быть смелыми, задиристыми и свободными. С этой точки зрения замысел удался, но, опять-таки, эпатажность — ее я здесь не вижу", — сказала Ахмедова.

Тем не менее искусствовед выразила уверенность, что эта выставка может найти своего зрителя. Так и произошло. В эти дни музей посещали как люди старшего возраста, так и молодежь. Одна из них — студентка четвертого курса Бухарского госуниверситета Мафтуна Рахматова.

"Мы пришли сюда с однокурсницами и встретили много знакомых. Первоначально было сложно понять, что хотел сказать художник, но после того как состоялся экскурс, лично я задумалась о многом", — отметила она.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

Подобные чувства испытала и Ирина Мавланова. Она считает, что проект заставляет зрителя быть человеком мыслящим, развивать свое воображение.

"Она дает возможность задумываться, представлять, воображать в зависимости от того, какие эмоции и впечатления производит на тебя то или иное произведение. Автор может предлагать свое видение, вкладывать свои мысли, что очень интересно и необычно, особенно в инсталляциях. Но вместе с тем никто не навязывает зрителю свои образы. Мы можем совсем по-другому попробовать посмотреть на произведение, тебе дается возможность стать сотворцом, вложить свои идеи, поделиться ими с другими зрителями, узнать их предположения, которые могут быть совершенно противоположные, что и привлекательно", — сказала она.

Sputnik Выставка современного искусства "Живые мысли" в Бухаре

Это вторые гастроли самаркандского музея "Рухсор" в Бухаре. Первая выставка современного искусства под названием "Диалог" проходила здесь 23-29 сентября 2019 года.