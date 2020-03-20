Умерла актриса Айбарчин Бакирова

Зрители помнят Бакирову по ролям в таких картинах, как "Взгляд", "Уходя, остаются", "Кодекс молчания", "Железный мужчина", "Кош ба кош" и другим.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Умерла народная артистка Узбекистана Айбарчин Бакирова, сообщили в "Узбеккино". Ей было 69 лет.

"Национальное агентство "Узбеккино" выражает соболезнования семье покойной", — говорится в публикации.

Айбарчин Бакирова родилась 27 июня 1950 года в Андижане в семье известного актера Аббаса Бакирова, с юных лет хотела стать актрисой. В 1971-м окончила Ташкентский театрально-художественный институт.

Зрители помнят Бакирову по ролям в таких картинах, как "Взгляд", "Уходя, остаются", "Кодекс молчания", "Железный мужчина", "Кош ба кош" и другим. В 2000 году она получила звание народной артистки Узбекистана.

Бакирова была не только прекрасной актрисой, но и мастерски проявила себя в искусстве дубляжа, напомнили в "Узбеккино". Она подарила голоса нескольким десяткам персонажей фильмов и мультфильмов.