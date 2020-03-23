В Ташкенте умер известный узбекский кинорежиссер

Нозим Аббасов скончался в возрасте 58 лет. Министерство культуры выразило соболезнования родным и близким кинодеятеля.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Пресс-служба Министерства культуры сообщила о смерти прославленного узбекского режиссера Нозима Аббасова. Он ушел из жизни 21 марта. Ему было 58.

Нозим Аббасов родился в 1962 году в семье кинодеятеля Шухрата Аббасова. Творческую деятельность начал в 1984-м. Стал известен широкой публике благодаря работе в фильмах "Ойдиной", "Феллини" и другие.

Фильмы режиссера не раз представляли Узбекистан на престижных международных кинофестивалях, завоевывая различные призы.

Назим Аббасов снял также два документальных фильма "Последнее "прости"" (2008) и "Этот прекрасный и загадочный мир" (2007).

Напомним, вчера стало известно о том, что ушёл из жизни еще один известный деятель кино: в Ташкенте на 79-м году жизни скончался известный киносценарист и режиссер Рихсивой Мухаммаджонов.

Печальную новость также подтвердили в Гильдии киноведов, сценаристов и киножурналистов республики.