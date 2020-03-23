14:19 23 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Срочно:
Съемка

В Ташкенте умер известный узбекский кинорежиссер

© CC0 / Unpalash / Krists Luhaers
Культура
Получить короткую ссылку
537 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200323/13737232/Umer-izvestnyy-uzbekskiy-kinorezhisser.html

Нозим Аббасов скончался в возрасте 58 лет. Министерство культуры выразило соболезнования родным и близким кинодеятеля.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Пресс-служба Министерства культуры сообщила о смерти прославленного узбекского режиссера Нозима Аббасова. Он ушел из жизни 21 марта. Ему было 58.

Нозим Аббасов родился в 1962 году в семье кинодеятеля Шухрата Аббасова. Творческую деятельность начал в 1984-м. Стал известен широкой публике благодаря работе в фильмах "Ойдиной", "Феллини" и другие.

Фильмы режиссера не раз представляли Узбекистан на престижных международных кинофестивалях, завоевывая различные призы.

Узбекский кинорежиссер Шухрат Аббасов
© Sputnik / Вадим Шекун
Кино осиротело: скончался режиссер Шухрат Аббасов

Назим Аббасов снял также два документальных фильма "Последнее "прости"" (2008) и "Этот прекрасный и загадочный мир" (2007).

Напомним, вчера стало известно о том, что ушёл из жизни еще один известный деятель кино: в Ташкенте на 79-м году жизни скончался известный киносценарист и режиссер Рихсивой Мухаммаджонов.

Печальную новость также подтвердили в Гильдии киноведов, сценаристов и киножурналистов республики.

Теги:
Узбекистан, смерть, Кино, кинорежиссер, киноиндустрия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие
Предупреждение от МВД Узбекистана по поводу распространения коронавируса
Это безрассудство: МВД огласил печальную статистику по COVID-19 — видео
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться