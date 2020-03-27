У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Несколько дней назад артист поступил в Коммунарскую больницу с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Пневмония у Льва Лещенко возникла из-за коронавируса, сообщил главный врач Коммунарской больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

"Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось: наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", — рассказал Проценко.

Он отметил, что сейчас состояние пациента оценивается как стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде.

Лечение планируется продолжить в госпитальном отделении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в результате анализов у Лещенко подтвердился коронавирус, якобы его состояние оценивается как тяжелое. Друг артиста, юморист Владимир Винокур заявил РИА Новости, что у певца и его супруги двустороннее воспаление легких.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.

В России выявлено 840 случаев заболевания, 38 человек выздоровели, двое скончались.