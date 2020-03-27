14:05 27 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Срочно:
Певец Лев Лещенко

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
Получить короткую ссылку
153 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200327/13779992/U-pevtsa-Lva-Leschenko-diagnostirovali-koronavirus.html

Несколько дней назад артист поступил в Коммунарскую больницу с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Пневмония у Льва Лещенко возникла из-за коронавируса, сообщил главный врач Коммунарской больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

"Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось: наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", — рассказал Проценко.

Он отметил, что сейчас состояние пациента оценивается как стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде.

Лечение планируется продолжить в госпитальном отделении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в результате анализов у Лещенко подтвердился коронавирус, якобы его состояние оценивается как тяжелое. Друг артиста, юморист Владимир Винокур заявил РИА Новости, что у певца и его супруги двустороннее воспаление легких.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.

В России выявлено 840 случаев заболевания, 38 человек выздоровели, двое скончались.

Теги:
коронавирус, Культура, Россия, певец, Лев Лещенко



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20 — видео
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться