Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших в СНГ

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших художественных музеев СНГ.
Рейтинг представленный порталом ТурСтат, выглядит так:
- Третьяковская галерея;
- Пушкинский музей в Москве;
- Русский музей в Санкт-Петербурге;
- Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске;
- Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы;
- Национальный музей искусств Азербайджана в Баку;
- Национальная галерея Армении в Ереване;
- Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте;
- Национальный музей искусств Молдовы в Кишиневе;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.
В публикации уточняется, что рейтинг был составлен по результатам анализа популярности учреждений и предложений виртуальных экскурсий и туров по их экспозициям.
Сейчас многие музеи, театры и концертные залы закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Однако это не повод отказывать себе в удовольствии побывать там, где царит искусство. Прикоснуться к прекрасному можно по-прежнему — только онлайн.
Например, посетите Эрмитаж, музей Сальвадора Дали, прогуляйтесь по Русскому музею, загляните в Венскую оперу и парижский Лувр.