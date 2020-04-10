Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших в СНГ

Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности учреждений и предложений виртуальных экскурсий и туров по их экспозициям.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших художественных музеев СНГ.

Рейтинг представленный порталом ТурСтат, выглядит так:

Третьяковская галерея; Пушкинский музей в Москве; Русский музей в Санкт-Петербурге; Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске; Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы; Национальный музей искусств Азербайджана в Баку; Национальная галерея Армении в Ереване; Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте; Национальный музей искусств Молдовы в Кишиневе; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.

В публикации уточняется, что рейтинг был составлен по результатам анализа популярности учреждений и предложений виртуальных экскурсий и туров по их экспозициям.

Сейчас многие музеи, театры и концертные залы закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Однако это не повод отказывать себе в удовольствии побывать там, где царит искусство. Прикоснуться к прекрасному можно по-прежнему — только онлайн.

Например, посетите Эрмитаж, музей Сальвадора Дали, прогуляйтесь по Русскому музею, загляните в Венскую оперу и парижский Лувр.