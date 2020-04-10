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Государственный музей прикладного искусства Узбекистана

Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших в СНГ

© Flickr / Ramón
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200410/13892685/Gosudarstvennyy-muzey-iskusstv-Uzbekistana-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-SNG.html

Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности учреждений и предложений виртуальных экскурсий и туров по их экспозициям.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Государственный музей искусств Узбекистана признан одним из лучших художественных музеев СНГ.

Рейтинг представленный порталом ТурСтат, выглядит так:

  1. Третьяковская галерея;
  2. Пушкинский музей в Москве;
  3. Русский музей в Санкт-Петербурге;
  4. Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске;
  5. Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы;
  6. Национальный музей искусств Азербайджана в Баку;
  7. Национальная галерея Армении в Ереване;
  8. Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте;
  9. Национальный музей искусств Молдовы в Кишиневе;
  10. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.

В публикации уточняется, что рейтинг был составлен по результатам анализа популярности учреждений и предложений виртуальных экскурсий и туров по их экспозициям.

Сейчас многие музеи, театры и концертные залы закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Однако это не повод отказывать себе в удовольствии побывать там, где царит искусство. Прикоснуться к прекрасному можно по-прежнему — только онлайн. 

Например, посетите Эрмитаж, музей Сальвадора Дали, прогуляйтесь по Русскому музею, загляните в Венскую оперу и парижский Лувр

Теги:
рейтинг, Узбекистан, искусство, Государственный музей искусств Узбекистана, музей



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