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Концерт Егора Крида в Ташкенте перенесли на сентябрь

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200413/13912317/Kontsert-Egora-Krida-v-Tashkente-perenesli-na-sentyabr.html

Ранее артист уже приезжал в столицу с концертом в мае 2017-го и феврале 2019 года. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. В связи с пандемией и ограничениями на проведение массовых мероприятий концерт Егора Крида в Ташкенте переносится на 30 сентября.

"Все ранее приобретенные билеты являются действительными", - говорится в сообщении.

Ранее артист уже приезжал в столицу с концертом в мае 2017-го и феврале 2019 года.

Егор Крид — автор и исполнитель собственных песен. Ярчайший представитель хип-хоп сцены, бывший участник лейбла Black Star, регулярно выпускает новые композиции, которые становятся лидерами многочисленных топ-чартов. 

Теги:
Карантин, Концерт, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, шоу-бизнес



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