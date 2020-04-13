Концерт Егора Крида в Ташкенте перенесли на сентябрь

Ранее артист уже приезжал в столицу с концертом в мае 2017-го и феврале 2019 года. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. В связи с пандемией и ограничениями на проведение массовых мероприятий концерт Егора Крида в Ташкенте переносится на 30 сентября.

"Все ранее приобретенные билеты являются действительными", - говорится в сообщении.

Ранее артист уже приезжал в столицу с концертом в мае 2017-го и феврале 2019 года.

Егор Крид — автор и исполнитель собственных песен. Ярчайший представитель хип-хоп сцены, бывший участник лейбла Black Star, регулярно выпускает новые композиции, которые становятся лидерами многочисленных топ-чартов.