Умерла известный археолог Лидия Ртвеладзе

Лидия Ртвеладзе — ученица профессора Михаила Евгеньевича Массона, участница возглавляемых им археологических экспедиций. Автор ряда книг и множества статей об истории Средней Азии, особенно Ташкента.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане на 79 году жизни скончалась археолог, архивист Лидия Ртвеладзе (Букинич). Об этом сообщила профессор, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук республики Эльмира Гюль.

Лидия Львовна Ртвеладзе — внучка прославленного исследователя Центральной Азии Дмитрия Демьяновича Букинич.

Отмечается, что она с юных лет участвовала в археологических экспедициях при кружке археологии, созданном Гавриилом Васильевичем Парфеновым, в Ходжикенте и многих других местах. Также Ртвеладзе принимала участие в экспедициях на городище Кува совместно с Верой Андреевной Булатовой, на памятниках Кашкадарьи с Сергеем Кузьмичом Кабановым.

"Особенно значимо было участие в работе экспедиций КАТЭ* и ЮТАКЭ**, под руководством ее учителя, профессора Михаила Евгеньевича Массона", — говорится в публикации.

Лидия Ртвеладзе долгие годы заведовала архивом Главного управления по охране памятников истории культуры Узбекистана.

Ряд статей она написала совместно с мужем, Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе, который посвятил своей супруге совсем недавно вышедшую книгу "Александр Македонский в Трансоксиане".

"Светлая память о Лидии Львовне на многие годы останется в сердцах коллег, друзей и особенно горячо любимых ею мужа, детей и внуков", — говорится в некрологе.

* КАТЭ — Кешская археолого-топографическая экспедиция

** ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция