16:17 14 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Лидия Ртвеладзе

Умерла известный археолог Лидия Ртвеладзе

Фонд культурного наследия Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
211 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200414/13918460/Umerla-izvestnyy-arkheolog-Lidiya-Rtveladze.html

Лидия Ртвеладзе — ученица профессора Михаила Евгеньевича Массона, участница возглавляемых им археологических экспедиций. Автор ряда книг и множества статей об истории Средней Азии, особенно Ташкента.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане на 79 году жизни скончалась археолог, архивист Лидия Ртвеладзе (Букинич). Об этом сообщила профессор, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук республики Эльмира Гюль.

Лидия Львовна Ртвеладзе — внучка прославленного исследователя Центральной Азии Дмитрия Демьяновича Букинич. 

Отмечается, что она с юных лет участвовала в археологических экспедициях при кружке археологии, созданном Гавриилом Васильевичем Парфеновым, в Ходжикенте и многих других местах. Также Ртвеладзе принимала участие в экспедициях на городище Кува совместно с Верой Андреевной Булатовой, на памятниках Кашкадарьи с Сергеем Кузьмичом Кабановым. 

"Особенно значимо было участие в работе экспедиций КАТЭ* и ЮТАКЭ**, под руководством ее учителя, профессора Михаила Евгеньевича Массона", — говорится в публикации.

Лидия Ртвеладзе долгие годы заведовала архивом Главного управления по охране памятников истории культуры Узбекистана.

Ряд статей она написала совместно с мужем, Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе, который посвятил своей супруге совсем недавно вышедшую книгу "Александр Македонский в Трансоксиане".

"Светлая память о Лидии Львовне на многие годы останется в сердцах коллег, друзей и особенно горячо любимых ею мужа, детей и внуков", — говорится в некрологе.

* КАТЭ — Кешская археолого-топографическая экспедиция

** ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция

Теги:
археологические раскопки, Узбекистан, Культура, история, Лидия Ртвеладзе



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
На защите вашего здоровья: как работают карантинные посты в Ташкенте
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Вены
Помни, Австрия: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вены
Трудовые мигранты в самоизоляции
Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться