Умерла известный археолог Лидия Ртвеладзе

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане на 79 году жизни скончалась археолог, архивист Лидия Ртвеладзе (Букинич). Об этом сообщила профессор, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук республики Эльмира Гюль.
Лидия Львовна Ртвеладзе — внучка прославленного исследователя Центральной Азии Дмитрия Демьяновича Букинич.
Отмечается, что она с юных лет участвовала в археологических экспедициях при кружке археологии, созданном Гавриилом Васильевичем Парфеновым, в Ходжикенте и многих других местах. Также Ртвеладзе принимала участие в экспедициях на городище Кува совместно с Верой Андреевной Булатовой, на памятниках Кашкадарьи с Сергеем Кузьмичом Кабановым.
"Особенно значимо было участие в работе экспедиций КАТЭ* и ЮТАКЭ**, под руководством ее учителя, профессора Михаила Евгеньевича Массона", — говорится в публикации.
Лидия Ртвеладзе долгие годы заведовала архивом Главного управления по охране памятников истории культуры Узбекистана.
Ряд статей она написала совместно с мужем, Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе, который посвятил своей супруге совсем недавно вышедшую книгу "Александр Македонский в Трансоксиане".
"Светлая память о Лидии Львовне на многие годы останется в сердцах коллег, друзей и особенно горячо любимых ею мужа, детей и внуков", — говорится в некрологе.
* КАТЭ — Кешская археолого-топографическая экспедиция
** ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция