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Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города

Судьбу стены за Регистаном решат после карантина

Sputnik / Дильшода Рахматова
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200417/13946165/Sudbu-steny-za-Registanom-reshat-posle-karantina.html

На днях в СМИ появились сообщения о грядущем сносе стены, построенной в 2006 году за площадью Регистан в Самарканде. В Минкульте эти слухи опровергли, заявив, что никаких запросов от администрации города ведомство не получало, а согласование в данном случае необходимо.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Окончательное решение о судьбе стены будет принято только после карантина. Мнения экспертов, принимающих участие в обсуждении в рамках специально созданного местного культсовета, разнятся. 

Некоторые выступают за немедленный снос, аргументируя это тем, что стена не несет никакой ценности и нарушает гармонию исторической застройки территории, другие смотрят на проблему шире и призывают не рубить сплеча.

Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города
Sputnik / Дильшода Рахматова
В Минкульте опровергли слухе о возможном сносе стены около площади Регистан
Один из аспектов, на который обращают внимание последние, — это внешний вид зданий, находящихся за стеной. Если представить, что ее нет, какой откроется вид? Чтобы у посетителей величественного Регистана не возникало диссонанса, необходимо, как считают ряд экспертов, обновить фасады близлежащих строений и сделать их вид более традиционным. В частности, заменить стальные двери и пластиковые оконные рамы на деревянные, а стены оштукатурить глиной. Вся эта работа должна быть проведена в рамках закона.

Еще один вопрос — что станет с территорией, которая освободится после разрушения стены. Есть опасения, что там появятся торговые точки и нерегулируемая парковка. 

Поэтому необходим комплексный проект, в котором будут учтены все нюансы. Без него никакие изменения жемчужине Востока — площади Регистан и ее окрестностям с мечетями и мавзолеями — не грозят.

Теги:
история, мнения, Культура, Узбекистан, Самарканд, Регистан



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