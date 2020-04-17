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ГАБТ в Ташкенте вошел в топ-10 лучших театров СНГ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200417/13947560/GABT-v-Tashkente-voshel-v-top-10-luchshikh-teatrov-SNG.html

Специалисты оценивали популярность дворцов искусства, ориентируясь на мнение зрителей и онлайн-трансляции на сайтах театров и в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. К Международному дню культуры туристический портал ТурСтат подготовил рейтинг лучших оперных театров СНГ. Специалисты оценивали популярность дворцов искусства, ориентируясь на мнение зрителей и онлайн-трансляции на сайтах театров и в социальных сетях.

Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)
© Sputnik /
На "Ташкентскую весну" ждут зарубежных звезд оперы и балета

Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте оказался на седьмой строчке рейтинга. На первом месте - Государственный академический Большой театр России в Москве, на следующей позиции расположился Большой театр Беларуси в Минске. Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы занял третью ступень популярности среди зрителей.

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Напомним, в начале прошлого года Андрис Лиепа стал новым руководителем балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

В декабре 2018-го он поставил сразу две премьеры в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои - одноактные балеты Н. Римского-Корсакова "Шахерезада" и И. Стравинского "Жар-птица".

Теги:
Опера, рейтинг, Культура, Театр Алишера Навои, Театр



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