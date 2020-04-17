ГАБТ в Ташкенте вошел в топ-10 лучших театров СНГ

Специалисты оценивали популярность дворцов искусства, ориентируясь на мнение зрителей и онлайн-трансляции на сайтах театров и в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. К Международному дню культуры туристический портал ТурСтат подготовил рейтинг лучших оперных театров СНГ. Специалисты оценивали популярность дворцов искусства, ориентируясь на мнение зрителей и онлайн-трансляции на сайтах театров и в социальных сетях.

Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте оказался на седьмой строчке рейтинга. На первом месте - Государственный академический Большой театр России в Москве, на следующей позиции расположился Большой театр Беларуси в Минске. Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы занял третью ступень популярности среди зрителей.

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Напомним, в начале прошлого года Андрис Лиепа стал новым руководителем балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

В декабре 2018-го он поставил сразу две премьеры в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои - одноактные балеты Н. Римского-Корсакова "Шахерезада" и И. Стравинского "Жар-птица".