Такого в истории ТВ еще не было: как пройдет онлайн-фестиваль "Дорога на Ялту"

В проект "Дорога на Ялту" оперный режиссер Полина Бертэн пришла еще три года назад, когда фестиваль быль небольшим.

Главный режиссер Международного фестиваля "Дорога на Ялту" Полина Бертэн рассказала о подготовке к уникальному конкурсу, каких в России еще не было: 8 мая на российском телеканале "Культура" состоится особый эфир, в ходе которого музыканты из 15 стран исполнят песни о Великой Отечественной войне на родных языках.

В конце апреля иностранные музыканты должны были собраться в Крыму и исполнить российские и советские песни о Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перевести в онлайн-формат. Членам жюри предстоит просмотреть творческие номера 15 певцов, представляющих Израиль, Италию, Латвию, Португалию, Индонезию, Таиланд, Китай, Испанию, Польшу, Францию, Сербию, Германию, Аргентину, Албанию и Кубу.

В проект "Дорога на Ялту" оперный режиссер Полина Бертэн пришла еще три года назад, когда фестиваль быль небольшим.

"Мы решили сделать такой фестиваль, который бы стал визитной карточкой Ялты, главное, чтобы он был не похож ни на какие другие. Художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс после истории с изгнанием из музея Второй мировой войны в Гданьске музыканта Петра Косевского, которому не дали допеть песню "Темная ночь" на польском языке, высказал уникальную идею: устроить фестиваль, на котором бы исполнители из разных стран пели известные всем нам с детства песни на разных языках", - вспоминает Полина Бертэн.

Как говорит режиссер, все так воодушевились идеей Эрнеста, что стали сразу думать, как же это можно организовать, кого подключить к реализации, как искать иностранных конкурсантов, как привезти их "в необычное место, учитывая все санкции, связанные с этой частью России".

© Sputnik / Режиссер Полина Бернэт на фестивале "Дорога на Ялту" в 2019 году

Главным организатором конкурса стал фонд "Гуманитарный мир", большую помощь оказало "Россотрудничество", на ресурсах МИА "Россия сегодня" был размещен баннер, который помогал продвигать идею фестиваля. В итоге проект получил президентский грант, вошел в список государственных мероприятий, посвященных Дню Победы. И на участие в конкурсе подали заявки 157 исполнителей из 37 стран.

"К моменту введения карантина мы успели полностью подготовить фестиваль в Крыму: организовать площадку, техническое обеспечение, забронировать гостиничные номера, найти членов жюри, отобрать участников, договориться с российскими звездами, которые должны были на финальном этапе спеть дуэтами с конкурсантами. У нас была собрана самая лучшая и профессиональная команда, имеющая огромнейший опыт проведения различных мероприятий на высшем уровне. Было продумано все - от авторских прав до безопасности. Но случилась пандемия…", - говорит Полина Бертэн.

В кратчайшие сроки был продуман вариант организации фестиваля в онлайн. Первый этап – полуфинал фестиваля-конкурса состоится, как и задумывалось, накануне Дня Победы, и в эфир выйдет на канале "Культура" 8 мая. Трансляция будет вестись также через ресурсы агентства Sputnik и на YouTube. А второй этап – финал - пройдет на большой сцене в Ялте, как только удастся справиться с вирусом и границы стран откроются. Ориентировочно в сентябре.

"Мы держим руку на пульсе для организации финального концерта – все наши договоренности остаются в силе. А пока мы заняты подготовкой к переходу в онлайн. Формат онлайн-конкурса – это что-то новое в истории фестивалей, такого на телевидении еще не было. И это тоже очень интересно", - отметила Полина Бертэн.