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Житель Ангрена обнаружил в своем дворе древнее захоронение

Житель Ангрена обнаружил в своем дворе древнее захоронение

Пресс-служба хокимията Ангрена
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200505/14057657/Zhitel-Angrena-obnaruzhil-v-svoem-dvore-drevnee-zakhoronenie.html

Согласно заключению археологов, гробница относится к культуре "Ковунчи" и относится к III веку до н.э. - IV веку н.э.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. При проведении земельных работ во дворе своего дома, житель Ангрена обнаружил под землей древнюю могилу. Гражданин сообщил об этом в Ангренский городской музей истории, сообщили в городской администрации.

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Сотрудники музея прибыли на место для того, чтобы изучить находку. При участии начальника Управления культурного наследия Ташкентской области были проведены раскопки. По результатам исследования, гробница относится к культуре "Ковунчи" и относится к III веку до н.э. - IV веку н.э.

Из могилы были выкопаны останки людей, которые жили в этот период (2 скелета) и керамические изделия пяти разных размеров и форм.

Специалисты пришли к мнению, что кувшинами пользовались в быту наши предки, которые жили в тот период. 

Теги:
Узбекистан, Ангрен, археологические раскопки, Культура



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