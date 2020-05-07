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"ВКонтакте" проведет масштабный онлайн-фестиваль

© AP Photo / Invision/Amy Harris
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200507/14072277/VKontakte-provedet-masshtabnyy-onlayn-festival.html

На протяжении семи дней артисты, музыканты, комики и блогеры будут выступать онлайн. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" проведет бесплатный онлайн-фестиваль, где выступят звезды, которых чаще всего слушают пользователи сервиса.

"Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена и для этого перенесем атмосферу из парка 300-летия прямо в их дома на целую неделю", — заявил директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте" Константин Сидорков.

Онлайн-фестиваль пройдет с 15 по 21 мая. На протяжении этих дней артисты, музыканты, комики и блогеры будут выступать онлайн.

Среди них: Баста, Джиган, Дима Билан, Ёлка, Ольга Бузова, "Мумий Тролль", "Ночные снайперы", Тимати, "Руки вверх!", Полина Гагарина и многие другие.

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Напомним, YouTube не даст выпускникам всего мира остаться без праздника в этом году - сервис анонсировал проект Dear Class of 2020.

Ведущими праздника станут экс-президент США Барак Обама и его супруга, Мишель Обама.

Теги:
Культура, Фестиваль, фестиваль, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, ВКонтакте



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