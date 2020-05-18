Искусство Узбекистана представлено на виртуальной выставке

Демонстрируя картины, фотографии и видеоарт, экспозиция приглашает посетителей исследовать связи между европейскими и узбекскими художниками, руководствуясь 12 универсальными символами.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Сегодня, в Международный день музеев, Делегация Европейского союза в Республике Узбекистан запустила уникальный цифровой проект – виртуальную выставку "Связи: 12 символов и значений" на сайте www.12symbols.uz в рамках мероприятий, посвященных Дню Европы.

Выставка организована совместно с Министерством культуры РУз при содействии Государственного Музея искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого, Национальной галереи изобразительных искусств Узбекистана, а также выдающихся узбекских художников.

Куратор выставки – Шахноза Каримбабаева, основатель и директор художественной галереи Bonum Factum.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇪🇺European Union in Uzbekistan (@eudeluzb) 17 Май 2020 в 6:13 PDT

В экспозиции представлено более 60 замечательных произведений, в числе которых работы мастеров современного узбекского искусства Бобура Исмаилова, Вячеслава Усеинова, Бобура Мухамедова и других из частных коллекций и запасников Национальной галереи изобразительных искусств Узбекистана. У посетителей будет возможность увидеть признанные европейские шедевры Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Рене Магритта и другие уникальные произведения со всего мира. Выставка включает в себя исторические работы Александра Николаева (Усто Мумин), Виктора Ана, Василия Кандинского и др., предоставленные Музеем искусств Узбекистана и Государственным Музеем искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого.

"Этот уникальный арт-проект, приуроченный ко Дню Европы, широко отмечаемому в мае, – дань уважения основополагающим ценностям Европейского союза: уважению человеческого достоинства и прав человека, равенству, верховенству закона, а также свободе художественного выражения и творчества. Виртуальный формат выставки – наш ответ на текущие чрезвычайные обстоятельства. В то время как музеи и галереи закрыты, мы преобразовали первоначальную идею проведения выставки от "прямого контакта со зрителем" к цифровому измерению. Открывая выставку в Международный день музеев, мы хотели бы выразить наше уважение и признательность художественному сообществу Узбекистана", – отмечает Эдуардс Стипрайс, глава Делегации Европейского союза в Республике Узбекистан.

По словам заместителя министра культуры Узбекистана Камолы Акиловой, эта уникальная, широкая и символичная экспозиция впервые предлагает знакомство с узбекским искусством прошлого и современности в контексте европейских шедевров.

Для повышения интереса к концепции выставки с 18 по 29 мая организаторы в течение 12 дней проведут конкурсы в социальных сетях, разыграв более 160 специальных дизайнерских призов.

Любителям искусства предлагается следить за новостями о выставке и условиями конкурсов на официальном сайте Делегации Европейского союза в Республике Узбекистан и в социальных сетях: на Facebook и в Instagram.